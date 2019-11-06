诺基亚与三大运营商分别签约，总价值157亿元

11月6日消息，今日在第二届中国国际进口博览会上，诺基亚与中国三大运营商分别签署2020年合作框架协议，总价值157亿元人民币。

根据协议内容，诺基亚将着力在端到端通信网络建设和服务及数字化转型及业务拓展等方面，为三大运营商提供更广泛、更专业的技术服务支持，不断满足其持续增长的业务需求。

具体如下：

2020年中国移动与诺基亚将在移动通信领域继续开展友好的合作，主要包括无线网主设备(5G、4G）、核心网主设备、传输、IP路由器、各类网络优化及专业技术服务。

诺基亚将根据协议与中国电信继续在5G端到端、超宽带、IP数据、光传输、应用软件等多个专业领域展开深入的交流与合作。

诺基亚将根据协议内容为中国联通在5G网络规模试验，5G商用网络建设，垂直行业业务拓展，移动核心网网络虚拟化演进，网络重构，网络切片，自动化编排和自动化运维，LTE扩容和演进，传输，物联网，专业服务和支撑系统等领域提供移动通信设备及优质服务。

诺基亚大中华区总裁、诺基亚贝尔首席执行官马博策表示：“诺基亚是中国三大运营商的全球战略合作伙伴。我们凭借领先的创新科技、丰富的全球资源和深厚的行业积累，为中国运营商交付优质的产品和服务。未来，在数字化经济浪潮中，我们将以‘数字化合作伙伴’的角色，继续密切支持三大运营商在相关领域的发展，助力ICT行业在中国数字经济的腾飞中作出更大的贡献。”