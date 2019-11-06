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特斯拉“偏爱”中国：计划扩大售后服务网络

2019-11-6 18:21:08来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间11月6日晚间消息，据国外媒体报道，随着上海工厂即将正式投产，特斯拉计划将中国市场的维修和保养店的数量增加一倍，同时增加约100个充电站，并改造展厅。

显然，这些举措与特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）今年3月份宣布的做法背道而驰。当时，特斯拉表示将关闭全球多家零售店，以削减成本。

事实上，中国是全球最大的电动汽车市场，而特斯拉也一直“偏爱”中国。例如，特斯拉和马斯克曾公开蔑视营销，但在中国市场，特斯拉却推出了一系列赛车活动和展示厅派对活动。

据两位知情人士称，特斯拉计划将其在中国的一些展厅变成“一站式”商店，即“特斯拉中心”，同时也作为交付站点并提供维护支持。他们表示，该措施将首先在上海和广州启动。

另据据特斯拉规划文件显示，未来几个月，特斯拉还计划将其中国服务中心数量从29家增加一倍多至63家，并将快速充电站数量增加39%至362个。

特斯拉中国区总经理王浩表示：“扩大服务网络对于提升客户信心非常重要。”他还称，特斯拉明年将以“更快的速度”在中国建设更多的充电站。

特斯拉上海工厂投资约20亿美元，将在今年12月底前进行量产。特斯拉曾表示，初期阶段上海工厂每周可生产3000辆Model 3电动汽车。市场研究公司LMC Automotive数据显示，这几乎是今年中国每月进口Model 3汽车销量的四倍。

上月底曾有国外媒体称，特斯拉今年能否完成36万辆电动汽车的交付目标，上海工厂的表现是关键。

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关键词：特斯拉

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