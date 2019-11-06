苹果iOS 13.3 Beta 1实测：杀后台问题终于解决

距iOS 13.2正式版发布仅一周后，苹果今日发布iOS 13.3和iPadOS 13.3首个开发者测试版，Beta 1 最大的性能改进就是解决了此前iOS 13.2因RAM管理而出现的频繁杀后台问题。

杀后台问题主要存在于iOS 13.2版本中，带来了极差的多任务体验。表现为当用户多开App时，经常出现切换后其他App在后台被清的情况，尤其是开启了某个占用大内存的应用（例如相机或微信），可能导致所有后台App都需要重新加载，丢失原有进度。

根据9to5Mac、appleinsider等媒体收集到的回馈，早期测试表明，iOS 13.3确实在一定程度上解决了杀后台问题，有开发者测试在iPhone 11 Pro Max上打开32个应用再快速切换，并未出现重新加载。隔一定时间后再尝试，会出现个别App重载，估计为系统判定超时而自动从内存中删除。

除此之外，iOS 13.3 Beta 1目前发现的变化还有：

▪设置中增加可以关闭Memoji键盘的新选项。

▪屏幕时间现可根据联系人设置限制，以限制孩子的电话，消息和FaceTime聊天对象。

▪再次显示更新的Apple Watch，表冠内圈改为灰色而不再是黑色。

需要注意的是，开发者发现iOS 13.3 Beta 1 连接Beats Solo Pro耳机时会出现BUG，建议Beats Solo Pro用户暂时不要安装升级。