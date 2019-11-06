高铁“上海虹桥站”微信小程序试运行版上线

11月6日，为更好的服务进博会交通，近日“上海虹桥站”微信小程序试运行版上线。该小程序由国铁吉讯开发，涵盖列车时刻表、车站大屏、快捷巴士、随身服务台等多项高铁出行站内服务。

据介绍，随身服务台功能，是上海虹桥站本次推出的一项重点服务。旅客可以直接在对话框进行语音提问，例如询问检票口位置，发车时间，交通线路、站内餐厅位置等诸多问题，不用再花费时间和精力寻找线下服务台。据悉，该语音能力的技术支持来自讯飞开放平台。

旅客可以通过小程序找到快捷巴士，快捷巴士是上海虹桥站专为旅客实现快速通行所打造的一项服务，进博会期间凭参展证件，可免费乘坐快捷巴士。随到随用、招手上车。线路区间为国家会展中心、虹桥商务区、虹桥火车站、虹桥2号航站楼等四个站点之间循环往返。

“上海虹桥站”微信小程序的基础服务功能还包括列车时刻表、车站大屏、心尚爱心服务（重点旅客服务）、失物找回、车站公告、进站指引、温馨指路、站内餐饮等功能，以及进博会、上海垃圾分类政策等便民信息。

据介绍，“上海虹桥站”后续还将添加更多功能，在线预定红帽子搬运、出行打卡朋友圈分享、站内在线订餐，优惠信息买单等服务，并将结合5G技术开发“黑科技+物联网”的更多应用。