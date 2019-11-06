罗马仕召回2批次移动电源：存过热燃烧风险

IT之家11月6日消息 11月4日，罗马仕向国家市场监督管理总局备案了召回计划，宣布即日起召回2018年6月1日至2018年6月20日及2019年4月15日至2019年4月17日生产的OM10型号移动电源（白色1万毫安圆形显示屏），涉及数量为3792件。

以下是召回公告：

日前，深圳罗马仕科技有限公司按照《缺陷消费品召回管理办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，将自即日起，召回2018年6月1日至2018年6月20日及2019年4月15日至2019年4月17日生产的OM10型号移动电源（白色1万毫安圆形显示屏），涉及数量为3792件。

本次召回范围内的移动电源，由于所使用的电芯在组装过程中盖帽极耳对卷芯产生干涉，部分产品未进行老化测试，极端情况下可能发生过热燃烧风险。对于召回范围内的移动电源，深圳罗马仕科技有限公司将积极落实企业主体责任，开展缺陷产品召回、安全技术改进工作，提升产品质量安全水平，并免费为客户开展退货退款服务，以消除安全隐患。

深圳罗马仕科技有限公司将自即日起在官方网站上发布召回计划，提示持有受影响产品的消费者停止使用该产品并联系深圳罗马仕科技有限公司进行免费退货退款。用户可登录深圳罗马仕科技有限公司官方网站查看使用的移动电源是否为受影响的产品，或通过服务热线进一步了解具体情况。用户也可登录国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站以及关注微信公众号（SAMRDPAC）了解更多信息。此外，用户也可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心热线电话反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。