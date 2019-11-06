中国联通和华为完成国内首次单载波600G测试

近日，中国联通广东分公司（以下简称“广东联通”）和华为成功完成单载波600G测试，标志着广东联通600G商用提速，将有效支撑5G、大数据、云计算等业务发展。

随着5G和大数据时代的到来，城域网内的流量大幅增长，对网络传输带宽提出了极高的要求。作为中国联通排头兵的广东联通，一直对大容量传输技术保持高度关注，单载波600G就是其中最重要一项。采用75GHz波道间隔，单载波600G可实现单纤48Tbit/s传输容量，有效满足城域网内海量带宽传送需求，匹配多种业务场景。

本次测试项目涵盖接口规范、传输性能、频谱效率等关键指标，充分验证了华为单载波600G的各项功能和性能指标。我们知道，600G已经非常接近香农极限了，最大的挑战是传输距离。本次测试中，华为单载波600G的传送距离达到了80KM，说明600G已经满足城域短距部署场景；华为单载波600G方案采用信道匹配整形（Channel-Matched Shaping，简称CMS）算法，有效保证了线路传输性能，逼近香农极限；同时支持灵活栅格，频谱效率提升50%。测试结果显示，单载波600G的各项关键指标均达到预期，具备现网商用条件。

广东联通将基于省市一体化SD-OTN网络平台，优先考虑在湾区核心、DC互联等场景部署600G。同时，广东联通将继续与华为公司一起密切跟踪新技术创新应用，与行业内各合作伙伴联合创新，加速创新技术的应用步伐，持续为最终用户带来最优的服务体验。