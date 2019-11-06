2019年上半年中国成挖矿病毒攻击第二多国家，仅次于印度

11月6日，随着2019年上半年比特币价格上涨，挖矿病毒又有泛滥的迹象。近日，亚信安全发布了《2019年挖矿病毒半年报告》，报告指出，挖矿病毒的传播数量与Wannamine4.0等明星病毒的流行关系很大，黑客更倾向于攻击制造业、能源、快速消费品等网络安全相对薄弱的企事业单位。

从亚信安全披露的挖矿病毒半年整体态势来看，在挖矿病毒活跃家族TOP10中，WORM_COINMINER居首位，其拦截次数占到总拦截次数的43%，其次是COINMINER_COINHIVE和COINMINER_MALXMR病毒，分别占到总拦截次数的12%和9%。

▲2019年上半年挖矿病毒家族活跃TOP 10

在挖矿病毒的全球分布上，印度63%位居榜首，其次是中国和泰国。一个显著的特点是，挖矿病毒青睐于人口众多的发展中国家与地区，其背后一个重要原因在于，这些国家与地区有较多的PC保有量，而且网络安全防护意识与能力普遍较差，因此成为不法分子的重点攻击对象。

▲2019年挖矿病毒半年行业分布TOP 10

在挖矿病毒的行业分布上，不法分子更倾向于攻击制造业、能源、快速消费品等网络安全相对薄弱的企事业单位。值得注意的是，制造业占据所有行业的47%。对于制造业来说，流窜的挖矿病毒不仅可能导致设备运行缓慢，而且还可能影响重要业务与数据的安全性。

报告显示，2019年，挖矿病毒采用的传播手段和其它病毒类似，其最常使用的攻击手段是漏洞攻击及弱口令暴力破解攻击。因此，对于挖矿病毒的防范，报告建议，用户不要下载来历不明的软件，而是尽量到正规网站下载应用程序，以防被挖矿病毒渗透。此外，用户最好采用高强度的密码、阻止向445端口进行连接、关闭不必要的文件共享，并打全系统和应用程序补丁程序。

目前，亚信安全服务器深度安全防护系统Deep Security、深度威胁发现设备TDA与深度威胁安全网关Deep Edge等产品已经可以有效封堵流行的挖矿病毒。