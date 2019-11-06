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【IT之家评测室】iPhone 11系列亲测！苹果Deep Fusion样张大解析

2019-11-6 19:18:29来源：IT之家作者：正正/实习责编：正正/实习评论：

苹果在今年秋季发布会上用来狂秀肌肉的Deep Fusion终于来了，但其触发条件一直是个迷。正正各种姿势拍了两天，终于拍成了几组样张，于是第一时间剪成视频和大家分享。总的来看，Deep Fusion和Smart HDR的样张整体观感上没有啥大区别，某些场景放大来看细节会更为丰富。除了这些以外，正正还发现Deep Fusion相对于Smart HDR在暗光下的白平衡会更为精准，文件体积也会更为小巧，对于64GB的iPhone用户十分友好。更多细节点开视频了解一下吧～

▲点一下直接播放，如果无法播放请点：bilibili

样张（图片格式有转化，文件有压缩，更多细节请下载原图

第一组 

Deep Fusion

Smart HDR

第二组 

Deep Fusion

Smart HDR

第三组 

Deep Fusion

Smart HDR

第四组 

Deep Fusion

Smart HDR

第五组 

Deep Fusion


Smart HDR

第六组 

Deep Fusion

Smart HDR

 不同照度下iPhone 11 Pro Max广角镜头对比

不同照度下iPhone 11 Pro Max长焦镜头对比

最后补充一点，关于视频结尾那张JPG样张，没有编辑过。从手机Airdrop到电脑后就是JPG，而其他照片都是HEIC，不知是什么奇妙的Bug。如果大家觉得没有参考性就忽略第一组吧。不过同样是HEIC也是Deep Fusion要小一些，结论没变。


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关键词：Deep Fusion

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