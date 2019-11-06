索尼NW-ZX507播放器上手：从高端到发烧的音质体验升级

一脚踏入到智能时代后，我们身边的硬件设备们就开始进入到了爆发式的野蛮生长状态，就连那些在上古时期以更新龟速著称的音频设备们也进入到了半年一小改、一年一换代的极限节奏，但在这几十年的时间里无论经历了何种迭代和进化，索尼的名号也依旧在那些热爱音乐的用户心中占有着相当重要的地位。

40年前，索尼推出了第一代Walkman产品，这类产品在随后几年时间里彻底改变了大家对于欣赏音乐的习惯，同时还以强悍的流行属性风靡在年轻人身边，成为了一众音乐爱好者的启蒙之作。而时至今日，虽然随身音频设备的生存空间已经受到了部分智能手机产品的挤压，但在高端音频领域，依旧有像索尼NW系列之类的产品坐镇，让音乐爱好者们能够更随心的欣赏到更优秀的声音表现。

为了纪念Walkman 40周年纪念，索尼在今年接连推出一连串纪念活动，而在硬件产品上，索尼也推出了以高解析为主打的NW-ZX500系列音乐播放器，让我们在回首Walkman 40周年的光辉同时，还能继续体验到更自由也更高规格的音乐享受。

本次推出的NW-ZX500系列分为NW-ZX505以及NW-ZX507两款（两款只有存储空间上的差别，分别为16GB以及64GB），而我们手上的这台则是规格更高的NW-ZX507，实际上单纯的就外观来说，NW-ZX507的设计造型明显是沿袭了NW-ZX300系列播放器的灵感，更易于握持的弧面侧边配合修长的身材，NW-ZX507很容易在第一眼中就博得足够的好感。

为了进一步提升机身的质感，NW-ZX507使用了一体切割式的铝制底座，索尼认为如此设计不仅能带来足够的颜值，还能通过铝制后面板以及镀铜模块底板的结合实现更低电阻值表现，从而带来更为强力的低音处理，当然索尼在更高阶的黑砖中也是这么做的。

在使用了更窄的边框设计后，索尼NW-ZX507在与NW-ZX300系列极为近似的体积下（57.3*121.8*14.8mm）的体积下容纳下了一块拥有1280*720分辨率的3.6英寸屏幕。而之所以选择大屏幕作为设计中心，更重要的还是出于NW-ZX507使用了基于Android 9.0打造的全新系统，在大屏加持下，我们在日常使用中对于NW-ZX507的操控手感自然也能得到更多保证。

当然NW-ZX507并非是第一款使用Android系统的索尼便携式音乐播放器设备，除了能够保证更多的操作空间之外，还完美的契合了当下用户对于流媒体音乐的热衷。在接入网络后，我们可以直接访问索尼的高规格音乐库（需购买），当然我们还可以在应用商城中安装更多音乐播放软件。至于对流媒体平台并不感冒的传统老烧，NW-ZX507还搭载了64GB的内存以及microSD卡扩充支持，总之库存档们也可以轻松欣赏自己珍藏多年的高品质音源。

不过作为Walkman的40周年纪念产品，索尼还给NW-ZX507加入了一项“致敬式”甜点功能，在使用NW-ZX507自带的音乐播放器进行使用时，NW-ZX507可以根据乐曲格式将播放界面替换为不同的磁带样式，对于磁带入门的老Walkman用户看来真是情怀满满啊！（一不小心就暴露了年龄）

从高端到发烧

为了提升音质表现，索尼在NW-ZX507的设计中做了诸多努力，除了我们前面提到的低电阻机身外，索尼还使用了模拟模块的电源系统增强、噪声隔离电路设计，以及新型的高音质无铅焊料，这一技术的音质提升力已经在顶级神砖“索六万”：DMP-Z1中已经得到足够的证明，所以至少在硬件配置上，索尼NW-ZX507是一款毫无保留的音乐播放器设备。

对于钟情于流行乐的小编来说，索尼家族的音乐播放器以及耳机产品都一直有着相当的属性契合，而NW-ZX507更是进一步强调了低频的表现，除了拥有不俗的力量感，下潜表现也能一瞬间抓住我们的神经。

而在播放Jazz这类乐曲时，我们发现NW-ZX507对于女爵的表现力也相当优秀，虽然声音取向相对较冷，但女声的表现力依旧足够饱满，同时管乐器的延展性也得到了一定加持，浪漫的氛围感无需过多铺垫就能直接扑面而来。至于大编制现场类乐曲，索尼NW-ZX507也表现出了极强的解析力，细节慢慢的层次感带来了临场感十足的听觉冲击。

所以即使以苛刻的眼光来看，索尼NW-ZX507也算的上是一款足够从高端上升到发烧的优秀产品，同时令我们感到宽慰的是，即使是在使用3.5mm的耳机接孔状态下，NW-ZX507的声音表现依旧延续了优秀的水准，如果不是刻意挑刺，便很难寻觅到解析力和动态上的那一丝差别，所以即使对于入门发烧友来说，索尼NW-ZX507也是一款非常值得被选择的产品。

当然更“纯粹”的有线模式之外，索尼NW-ZX507还可以通过蓝牙接入无线耳机，有了LDAC的加持，NW-ZX507在无线连接状态下也能输出非常理想的声音，让这款音乐播放设备拥有了更多的自由随性的属性。

Walkman的40周年情怀

索尼给NW-ZX507打出了5199元人民币的售价（16GB版本售价为4199元），而就实际表现来看，这一售价也完全对得上NW-ZX507的产品定位：强于ZX300系列，但稍弱于黑砖，所以虽然是借着Walkman 40周年而推出的纪念作品，但NW-ZX507还是在自己的价位上表现出了足够的产品力。

所以我们会说索尼NW-ZX507是一款从高端迈向发烧的进阶型产品，实际上即使是面对那些已经开始有所挑剔的用户，索尼NW-ZX507也保证了足够的高音质表现来满足他们的耳朵。而如果心中还怀揣着对于Walkman系列的情怀的话，面对NW-ZX507时更是难以拒绝诱惑了吧？