小米屈恒回答关于小米手表的热点问题

IT之家11月6日消息 今日晚间，小米生态链总经理屈恒在微博表示，昨天发布会结束后，很多朋友在评论区问了关于小米手表的一些问题，自己简单整理了一下，具体如下：

哪些地区能开通eSIM一号双终端？

联通用户：上海、深圳、广州、天津、郑州、长沙、武汉

移动用户：上海、深圳、广州、天津、杭州、南京、成都

电信用户：上海、广州、深圳、杭州、南京、成都、武汉

小米手表续航怎么样？

小米手表在正常使用的情况下可使用36小时。相比其他使用Wear OS系统的竞品产品，我们的续航已经有很明显的提升。

小米手表防水怎么样?

小米手表支持在泳池游泳、浅滩游泳及其他浅水域的水上活动时佩戴。

小米手表的小爱同学能干些什么?

可以帮你完成手表内App操作、控制智能家居、一句话打车、设置提醒、生活百科、听歌听故事等100多种智能语音场景，并且在不断完善中。

小米手表支持哪些运动模式？

支持户外跑步、户外健走、越野、登山、室内跑步、户外骑行、室内单车、泳池游泳、开放水域游泳、自由运动10种专业运动模式。

小米手表能更换表带么？

手表支持更换同尺寸的配套表带。请勿使用非官方的金属表带或其他类型表带，因为可能会由于不匹配导致手表其他功能（通信、GPS、蓝牙、Wi-Fi）异常。

iOS用户能否使用小米手表？

iOS用户可暂时通过App Store下载WearOS App绑定设备进行使用。但依赖小米穿戴App的NFC、查看管理运动健康数据等功能暂时无法使用。