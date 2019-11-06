15个月深造安全，滴滴低调回归顺风车

时隔近一年零三个月，滴滴顺风车低调归来。

11月6日，滴滴顺风车在滴滴出行App公布了最新产品方案，同时宣布将于11月20日起，陆续在哈尔滨、太原、石家庄、常州、沈阳、北京、南通7个城市上线试运营。滴滴表示，选择这几个城市是「综合评估了不同城市的位置和规模等特点」才得出的结论。

滴滴表示，试运营期间将首先提供5:00-23:00(女性5:00-20:00)、市内中短途(50公里以内)的顺风车平台服务，试运营期间不收取信息服务费。

▲滴滴顺风车试运营方案|滴滴出行App

在2018年，连续经历两次恶性事件后，滴滴于8月正式下线顺风车产品。从现在看来，顺风车业务下线也许是滴滴发展过程中的一个转折点，外部来看，滴滴放慢了其发展的速度，而从内部来看，公司进行了一场前所未有的「安全攻坚战」。

经历了300余天，滴滴在公司架构上将服务与安全做了完整切割，保证左脑和右脑共同发展的路线。在网约车方面，滴滴建立了一套安全管理体系，确立了三大安全目标：降低安全事件发生概率、对安全事件处置妥当、尽职尽责。

在顺风车上，更是加重了对安全方面的考量。在下线的这段时间内，滴滴将顺风车产品进行了大更改，据极客公园（ID：geekpark）了解，产品共迭代了12个版本，优化了226项功能，整合了包括准入门槛、行前预防、行中保护、行后处置四大模块在内的上百个安全功能和策略。

▲顺风安全产品全景图|滴滴出行

滴滴在7月份的媒体开放日曾详细介绍新的顺风车产品细节，比如永久下线用户真实头像、性别等个人隐私信息，实现去社交化；限制车主接单次数，去掉附近选单功能，增加车主常用路线设置，确保无法随机挑单，回归顺风车本质。

在原有的实名认证基础上，顺风车还推出视频验证功能，同时，考虑到线下乘车环境的复杂多变，滴滴顺风车提出了「信息核验卡」功能，该功能提供给司乘双方在乘车前再次验证对方身份的机会，避免可能出现的线上和线下实际人员身份不一致情况。

而此次滴滴顺风车在原有基础上又增加了两项主要功能：

引入失信人筛查，积极探索与第三方信用产品合作方式

滴滴特别提到，有用户建议增加对车主的信用记录审核，但经过走访多家专业机构了解到，由主管部门设立和维护的个人信贷和信用数据库目前仅向信息主体本人和部分金融机构开放，滴滴顺风车作为信息服务平台并不能接入。

▲滴滴总裁柳青强调安全问题|滴滴出行

信任值升级为行为分，保障司乘权益

根据用户最近收到的评价、投诉等信息进行履约、友好等多维度综合评估，更有效地引导双方行在平台上的「好行为」，打造友善出行环境。如果用户不遵守平台合乘规则，导致行为分降低，可能会影响顺风车服务的正常使用。

包括试运营期间女性叫车时间缩短，诸多措施总结成一个词，就是安全。

作为服务平台型产品，滴滴顺风车已经打下了坚实的安全地基。不过要成为一座高楼大厦，滴滴还需要把它真正落实到一门生意上，对于一款下架15个月的产品来说，想让用户重新使用是有些难度的。