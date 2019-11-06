汽车全面联网，安全怎么保证？

你可能没想过，每天开在路上的汽车，有一天会杀死你。

美国非营利组织Consumer Watchdog在今年发布了一项报告，里面说到的情况和这句话基本吻合。举个略微不恰当的例子，电影《速度与激情8》里面一键控制所有车辆，遥控它们撞在一起的场面，明年说不定真的会实现。

▲汽车被黑客操纵成无人驾驶|《速度与激情8》

这份名为Kill Switch的报告集结了几十位汽车行业技术人员，表示2020年几乎所有车辆都具备联网功能，包括其关键的安全系统。当汽车联网之后，它们更容易受到黑客的攻击。

有趣的是，报告分析了种种安全问题之后，给出的最优解决方案是在每辆车中加入一个物理按键，能在危机将临时一键切断车辆的网络，以防止更糟糕的情况发生。

假如如报告所说，当汽车消除了一个「点火按键」之后，我们真的需要在车内再装「断网按键」吗？智能网联汽车真的有那么脆弱吗？还是用户仅仅需要这个按键带来的「安慰剂」效应？

911规模的灾难

根源在于软件。

汽车自诞生以来，一直是机械的集大成者。如果把它叫做「机械美学」的话，那么现在汽车的发展就是「电子美学」。此前一部分以物理方式运作的机器，如今变为由计算机和软件来控制。计算机与网络又紧密相连，所以汽车的发展过程必然与网络挂钩。

这也是报告想表达的内容。计算机化的趋势使汽车成为了物联网（IoT）的一部分，也为黑客创造了远程控制车辆的机会。报告特别提到，在其他行业，黑客只能窃取信息或者金钱，但被黑客入侵的汽车有可能造成财产损失和死亡。

黑客可以黑进汽车的原因在于车辆里的一个「漏洞」。车载信息娱乐系统，也就是我们平常所说的车机通过网络才可以完成一些功能的操作，而车机还连接在车辆的CAN（控制器局域网）总线。

CAN总线并不是项新技术，它从上世纪80年代就开始应用。之所以被称作车内最关键的安全技术，是因为它与车辆最关键的系统联系在一起，例如发动机和制动器。报告内提到，专家们一致认为，通过复杂的信息娱乐系统将关键安全组件联网是安全缺陷，这种设计使黑客能通过网络接管车辆，控制车辆运行。

对消费者来说，汽车中对安全性至关重要的组件是黑匣子。随着软件逐渐开始定义车辆，许多汽车制造商（包括特斯拉，奥迪，现代和梅赛德斯）使用的软件都严重依赖第三方编写。他们常常不知道软件的来源，也不知道其真正的风险。

上面提到的第三方软件还包括开源软件，例如Android，Linux和FreeRTOS。这些软件包含来自世界各地成千上万不同作者的文稿，但作者们对缺陷不负责任。例如，特斯拉在关键系统中使用的FreeRTOS在2018年10月发现了重大漏洞，但特斯拉从未承认使用该软件，或是否对漏洞进行了修补。

专家们甚至警告说，未来在高峰时间，车队遭遇黑客入侵可能导致911规模的灾难，造成约3000人死亡，证明《速度与激情8》的名场面离我们并不遥远了。

更可怕的是，车企们其实已经公开了这些风险，福特在向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中披露，该公司及其供应商已成为黑客恶意攻击的对象，但公众对事实视而不见。

我们是否需要物理开关？

根据报告说明，美国前十大汽车品牌（占汽车销量的95%）都销售联网汽车。占据美国汽车市场近一半的三大畅销汽车制造商，通用，丰田和福特，到今年年底将只销售联网汽车。到2022年，在美国道路上，不少于三分之二的新车将与这些汽车的安全关键系统建立在线连接。联网汽车对于车企来说很有利，OTA在线更新软件可以节省汽车召回的费用，以及各种类型的数据都有很大的价值。技术人员报告说，尽管车企们推出了新颖的功能（例如，通过智能手机远程启动汽车），但这些公司尚未为联网汽车的严重安全隐患做好准备。

Consumer Watchdog给出的解决方案很有意思，他们说为了保护公众，车企应在每辆汽车上安装价值50美分的物理开关，以便消费者随时可以将汽车与网络断开。否则，车辆如果面对类似911式的网络攻击，恢复将很困难，因为当前无法快速安全地断开网络。

信息和数据安全的确是当前很重要的问题。拿自动驾驶汽车来说，根据英特尔预计，2020年每辆自动驾驶汽车每天会产生4TB的数据，而自动驾驶的基础就是联网。所以，假如未来黑客有恶意攻击行为的话，类似Robotaxi的无人驾驶车队其实存在着很大风险。

那么，物理开关的建议到底是不是我们应该寻找的最优解？

答案或许是否定的。首先，物理开关本身放置在车辆上的细节问题还有待讨论。它应该放在什么位置？如果这个物理开关没有能力判断车辆是否被控制，而是完全依靠人类的话，万一在按下这个开关之前就发生事故怎么办？在没有形成统一标准或共识的时候，这个建议可能反而更让人迷惑。

其次，Consumer Watchdog也许把事情想得过于悲观。Arstechnica在一篇分析文章中提到，时代不同行业也会随之变化。比如，现在行业当中车辆本身的体系结构在发生变化，车企进行了大量工作来重新设计车辆。通用汽车就在今年发布了全新一代的电子架构，通过高效的系统集成管理使汽车能够搭载更多先进技术，比如处理数据的能力、自动驾驶应用，以及我们今天讨论的安全性。

▲通用汽车最新的电气架构|通用汽车

具备新架构的汽车无疑会在各方面进化，复杂程度也就越高，安全性越可靠。值得一提的是，车企们并不是发布架构之后坐等黑客攻击，而是主动寻求软件漏洞，以保证车辆安全性的不断提高。

最后，即便物理开关现在装上车，也不会是长久之计。我们把眼光再放远一点，假如真的进入全自动驾驶时代，车辆完全不需要人类的时候，与其配备的物理开关也就没有了用武之地。

▲我们不需要物理开关|网络

换句话说，当每一辆车真的与世界万物互联，物理开关将毫无意义。物理开关给人的感觉像是自动驾驶当中的L2、L3等级，时刻需要有人监控着机器；但当我们的目标是L4、L5，不需要人类来掌控接管，所以，这个建议短期内也许会存在奏效，长期一定会被淘汰。

如果从互联网行业来类比的话，数据安全问题始终存在，它仍然是至关重要的东西，但安全级别也在随着科技不断成指数级上升。汽车行业同理，在石油和电之外，数据也许是汽车的第三类能源。安全固然是个重要的问题，但它并不能是阻碍行业发展的缘由。