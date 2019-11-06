微软为Skype推出全新Logo

IT之家11月6日消息 微软Skype过去已经多次更改过Logo，微软今天又公布了Skype的新Logo。微软对标志性的Skype蓝色进行了微妙的更改，此前基于Metro设计的Logo转换为Fluent设计风格。

此新Logo更改是Office 365服务中Logo设计更改计划的一部分，微软在有关新Logo的文章中说：“精心设计的Logo既可以传承传统，又可以迎接未来。”

在宣布新Logo时，Skype团队提到他们对服务的愿景保持不变：将您与生活和工作中最重要的人连接起来。