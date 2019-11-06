立省402元，95元=苏宁易购SUPER+优酷+PP影视三重年会员

11月6日-11月10日，活动期间，购买苏宁易购SUPER会员（同步可享受1年PP影视会员），送1年优酷VIP会员，双年卡限时2折，一键双开仅需95元（总价497元），相当于立省402元，点此购买。

特别提醒：

苏宁易购2019年11月新人满30-30元无门槛优惠券活动上线，点此领取。活动时间：2019年11月11日-11月30日。

参与活动的若为新用户，则可获得30元礼包，包含20减20购物券+10.01减10支付券（合计满30-30元优惠）；若为老用户，则可获得1张99减30元券（同一用户限领1张）。

苏宁SUPER会员不同等级的用户购买会员时的价格不相同，原价299元/年，现在V1、V2会员限时149元/年开通，而V3、V4则是109元/年，其权益包含1年价值PP影视会员，而腾讯视频VIP会员价值198元/年，本次活动比单开苏宁SUPER会员更值回票价还有得赚，通常一年返的云钻就能赚回会员费。

苏宁易购SUPER会员9大专属权益：包含2%云钻返利、36张/年自营+海外购运费券、372天PP影视会员、31天足球通会员、24小时专属客服、免取件费退换无忧、SUPER DAY会员日专属会员价、7-8折清洗保养、5000本免费电子书等，预计一年可省869元。

腾讯VIP会员可用于手机、电脑和Pad，专享30+会员特权：包括内容特权、观影特权、身份特权、福利特权等。

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