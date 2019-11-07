线上禁售后，电子烟店主跑滴滴的计划“暂停”了

“本来我已经打算把店关了去开网约车，看到线上禁售的新闻后，我考虑还是再坚持一段时间吧。”谈到上周刚刚公布的电子烟产品线上禁止销售的监管新政，已经卖了5年电子烟的老赵对懂懂笔记说道。

老赵的柜台不大，但是因为开在北京市望京某大型商厦的里面，前几年生意还算不错。但是近一年多来，由于很多人看到电子烟风口而纷纷开店，他的生意也受到了很大的挑战。僧多粥少的境况下，老赵已经有了退意。

不过，几天前那几则令人眼花缭乱的新闻，反而让他有了新的想法。

线上“关门”线下不愁



11月1日下午3点37分，罗永浩在微博转发了自己的创业新项目——小野电子烟的广告，为即将到来的双十一预热。没想到就在他发完这条微博20分钟后，电子烟产品就彻底与国内电商渠道“告别”了。

当天下午4点，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局正式发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》。通告显示将敦促电子烟电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端；敦促电商平台及时关闭电子烟店铺。

前一秒还在摩拳擦掌准备双十一大干一番的一众电子烟企业，一时间成了“闲人”。

不过，当电子烟企业的销售人员正为自己精心准备的双十一促销计划泡汤而感到惋惜时，这则“禁售”通告给电子烟产品的线下从业者们带来的，则是喜忧参半。

“虽然我们在各大电商平台都有网店，但线上销量的占比还不到10%，基本都是靠线下渠道。这次通告对我们而言影响应该不大。”一位电子烟企业内部人士对懂懂笔记透露，线上渠道被禁售在销量方面不会产生太大负面作用。“其实也是预料之中的事。这一次监管落地之后，后续的监管肯定还会跟进，现在我们更关注的是下一步监管什么时候来，以及具体的监管形式。作为行业参与者，我们肯定欢迎同时也会积极配合相关监管措施的落地。”

或许对于那些想用互联网思维颠覆电子烟行业的新玩家来说，“线上禁售”是当头一个闷棍。

正是这些举着互联网思维大旗的玩家，在近一年时间里涌入了电子烟行业，吸引了众多资本的关注。他们让电子烟的线上市场得到快速发展，同时整个行业的价格也变得更为透明。

新玩家入局，价格战愁人



当一个供应链成熟的行业涌入大量创业者之后，价格战似乎就无法避免。过去一年，电子烟创业者获得了海量的融资，当手里有了钱，订单下的凶猛后，电子烟加工厂也开足了产能。而当渠道拓展的速度跟不上工厂产量后，企业为了避免库存带来的压力，下调电子烟出厂价格也就成为必然。

我们可以看到，两年前电子烟行业的单品均价在500~1000元之间，而现在99元的电子烟早已满大街都是。各品牌的一次性电子烟产品，甚至已经做到了50元以内。尽管如此，那些新的电子烟新品牌依然可以凭借成熟的供应链获得较好利润。

不过，对于那些在行业成为风口之前就已经进入这个行业的老玩家而言，日子就不太好过了。

从事电子烟零售工作多年的老赵表示，“现在这种换烟弹的烟杆式电子烟，销量比之前那种换油的要好一些，不过利润却差了很多。”来找介绍，早先他们卖的那种换油的电子烟，大家称之为叫“大烟”，烟杆换弹的叫‘小烟’。其中“大烟”稍微好点儿的售价大概是800多元，也有卖到1000、1200元的时候。

“早两年网上卖的也少，客单价也高，我们的利润还能高一点儿。现在这种电子烟‘小烟’出来之后，贵的200到300元，便宜的不到100元。这种标品的售价都很透明，大家的价格都一样，我们也不是那种大的区域经销商，东西到我们手里以后，利润比以前差了很多。”老赵说道。

老赵坦言，近两年生意越来越难做，因此经营开始萌生退意。“之前那种‘大烟’不是标品，我们拿货之后售价自己定，品牌那边也不会给出官方售价，所以我们只要和当地市场平均售价差不多就行。但现在这种烟杆式小烟都是全国统一售价，利润空间自然就压缩了很多，而且很多客人也都愿意买这种相对便宜的。”他表示很多客人在店里试过一次“小烟”后，后续再买就直接上网了，“小烟的回头客明显比大烟差了很多。”

“大烟”卖的少，小烟利润低，这样的情况持续了一年多后，老赵已经对行业前景感到极为失望。

要不是这次线上禁售的新消息让他对未来多了一丝希望，估计现在老赵已经开着自己的新捷达去跑网约车了。“一个月前我已经决定关门歇业去跑滴滴了。这次新的规定既然禁止网售电子烟，可能线下市场的状况会好一些，我寻思再坚持一段时间看看，说不定市场会有所好转呢。”

线上渠道对下架不“积极”



虽然在月初“通告”中就提出禁止线上销售电子烟（同时呼吁下架），而且相关电子烟企业也都宣布将全力配合新规定进行调整，但现在依然可以看到大多数电商平台并未“紧急下架”。其中，除了苏宁、唯品会及时作出了响应，淘宝依然在销售电子烟产品。

一些电商平台和品牌方仍然坚持线上销售的原因无从知晓，但全网下架只是时间问题。更重要的是，现阶段线上渠道的“禁售下架”规定，似乎并不是针对电子烟品牌的销售渠道。可以看到，公告中除了要求线上渠道禁售电子烟之外，最主要的目的是禁止任何企业向未成年人出售这类产品。

不过，禁止将电子烟销售给未成年人，目前在线下渠道可能依旧难以实施。以传统卷烟产品为例，尽管相关部门在多年前就明确表示禁止向未成年人出售，但直到今天我们依然可以看到高中生模样的年轻人堂而皇之走进店里买烟。普通烟草都是如此，更别提尚没有明确法规界定和国家标准的电子烟了。

对此，老赵对懂懂笔记表示：“确实会有十六七岁的孩子过来买烟，特别是在那种相对便宜的小烟成为主流之后。我感觉以前可能是‘大烟’价格比较高，他们买不起吧。”

如今新规落地，禁止向未成年人售烟能否落实？

在老赵看来，一开始可能不会有明显效果，“不卖给未成年人，话虽这么说但不太好落实。总不能让那些年轻人买电子烟之前，店家都先检查一遍身份证吧，这肯定不现实呀。”

线上禁售事小，监管到来事大

尽管相关监管措施已经出台，但直到目前为止，电子烟行业依然处在一个没标准、没监管、没权威危害评估的三无状态。

相较之下，传统烟草的销售目前却有着很多的限制，除了不准向未成年人销售卷烟之外，一般商家也无法直接销售烟草，必须要先获得烟草专卖零售许可证，并且要在其允许的范围内进行香烟销售。其中，许可证规定零售商只能从当地烟草公司进货，单次销售不能大于49条等。

未来，如果在监管层面将电子烟纳入传统烟草的大品类下，或将意味着即便是销售电子烟，经销售也必须要获得烟草零售许可证。

对于很大一批线下渠道的经销商而言，他们都不具备申请相关许可证的资格。所以，如果未来一旦电子烟被“招安”，对于线下销售渠道乃至于整个电子烟行业都将都是一次巨大冲击。毕竟绝大多数电子烟企业的销售，都是来自于线下渠道。

对此，老赵也对懂懂笔记表达了自己的担忧：“我是在商场里有一个柜台，不是那种底商单独店面，我认识的很多人都是租这样一个柜台卖电子烟。不知道我这样的情况能不能办理那个许可证，如果办不了也没办法，总不能不让你卖还偏要卖吧？”

如果说经销商要考虑的是能否“办证”，那么新入局的品牌方则要考虑未来还能否生产、销售电子烟。目前相关法规对传统烟草的进货渠道有明确规定——只能从当地的烟草公司进货，而烟草公司的背景不言而喻。

一旦未来电子烟和普通烟草享受“同等待遇”，进销存也都将纳入正轨。有人认为电子烟市场届时将会偃旗息鼓，或者完全结束目前的野蛮生长状态。不过，一些业内人士对此还是相对乐观的。一位新创电子烟品牌的内部人士向懂懂笔记透露，现阶段他们并不担心这种一刀切的情况，毕竟很难把换烟弹的电子产品与烟草混为一谈。但对于未来线下渠道的收紧，他们多少有一些顾虑和担忧。

One More Thing

虽然电子烟和普通烟草目前还没有明确的界定和划分，但在公共场合禁止使用电子烟也已经成为共识。包括在网吧，电子烟也同样不允许“开吸”。

在这次与电子烟行业人士进行的大量交流中，曾有一位网吧老板对懂懂笔记表示：“按照规定现在所有网吧里面都不允许抽烟，很快各地的网吧就连电子烟也不行了。用平日里巡检的警察同志的话就是：不管什么烟，只要冒烟的就不行。

或许，销售渠道的紧缩只是负面影响的一部分，使用场景的大幅“压缩”，也将成为电子烟行业受限的重要因素。

IT之家注：本文来源于微信公众号懂懂笔记（ID：dongdong_note），作者：左岸，IT之家获授权转载。