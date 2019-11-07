百度第三季度营收281亿元，同比基本持平

新浪科技讯北京时间11月7日凌晨消息，百度今天发布了截至9月30日的2019财年第三季度未经审计财报。报告显示，百度第三季度总营收为人民币281亿元（约合39.3亿美元），与去年同期相比基本持平，与上一季度相比增长7%；第三季度净亏损为人民币64亿元（约合8.92亿美元），相比之下去年同期的净利润为人民币124亿元。

据雅虎财经汇总的数据显示，华尔街17名分析师此前平均预期百度第三季度营收将达38.8亿美元。财报显示，百度第三季度总营收为人民币281亿元（约合39.3亿美元），超出分析师预期。

主要业绩：

-百度第三季度总营收为人民币281亿元（约合39.3亿美元），与去年同期相比基本持平，除去来自已宣布的被处置业务的影响为同比增长3%，与上一季度相比增长7%。“百度核心”（Baidu Core，即搜索服务与交易服务的组合）第三季度总营收为人民币210亿元（约合29.4亿美元），比去年同期下降3%，除去来自已宣布的被处置业务的影响为同比增长2%，与上一季度相比增长8%；

-百度第三季度运营利润为人民币24亿元（约合3.29亿美元），运营利润率为8%。“百度核心”第三季度运营利润为人民币52亿元（约合7.26亿美元），运营利润率为25%；

-不计入股权奖励相关支出（不按照美国通用会计准则），百度第三季度运营利润为人民币37亿元（约合5.16亿美元），运营利润率为13%。不计入股权奖励相关支出（不按照美国通用会计准则），“百度核心”第三季度运营利润为人民币62亿元（约合8.71亿美元），运营利润率为30%；

-百度第三季度净亏损为人民币64亿元（约合8.92亿美元），相比之下去年同期的净利润为人民币124亿元。百度第三季度每股美国存托凭证摊薄亏损为人民币18元（约合2.57美元）。“百度核心”第三季度净亏损为人民币43亿元（约合6.00亿美元）；

-不计入股权奖励支出（不按照美国通用会计准则），百度第三季度净利润为人民币44亿元（约合6.14亿美元），净利润率为16%。不计入股权奖励支出（不按照美国通用会计准则），百度第三季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币13元（约合1.76美元）。不计入股权奖励支出（不按照美国通用会计准则），“百度核心”第三季度净利润为人民币63亿元（约合8.83亿美元），净利润率为30%。

高管点评：

“百度App持续保持强劲增长势头，9月百度App日活跃用户达1.89亿，同比增长25%；百度App端内搜索持续扩大市场份额。作为我们的战略重点，搜索和信息流的结合丰富了百度App的内容和服务，提升了用户体验；同时通过吸引更多创作者和机构在百度平台上提供内容与服务，也为我们带来了更多的用户，这进一步推动了百度核心运营利润率环比上升14个百分点，”百度创始人、董事长兼CEO李彦宏表示，“在AI领域，小度助手增长迅速，9月交互数超过42亿次，是去年同期的4.5倍以上；9月，百度首批45辆Apollo自动驾驶出租车队在湖南长沙正式开启试运营，我们对智能交通领域初期商业化取得的成果感到兴奋。”

“百度在第三季度业绩保持稳健增长，营收达到281亿元人民币。尽管面临宏观经济环境疲软、行业相关政策变动等不确定性挑战，我们在第二季度营收环比增长9%的基础上，本季度环比再次增长7%，”百度首席财务官余正钧表示，“在成本管控方面，我们更加谨慎并注重投资的回报率。百度App端内搜索和信息流利润率得到大幅提高从而推动了公司整体利润率的改善。”

其他亮点：

通过持续的投入和布局，百度构建了中国领先的以知识和信息为核心的移动生态。第三季度财报显示，9月，百家号内容创作者达到240万，同比增长57%。百家号内容创作者的优质内容可同时分享到信息流，并被用户搜索获取。百度智能小程序月活跃用户达2.9亿，同比增长157%。

得益于在用户体验上的不断提升，小度助手的增长保持了迅猛的势头。据Canalys, Strategy Analytics和IDC等领先的市场研究公司调研显示，第二季度小度智能音箱出货量排名中国市场第一。根据IDC的数据显示，小度在家系列产品在全球带屏智能音箱市场中排名第一。小度助手技能商店里的技能已达3200个，包含ABC Reading（教育）、快手（短视频）、斗鱼（游戏直播）、美美消消乐（休闲游戏）等。小度助手开发者达3.6万人。

Apollo在智能交通领域初期商业化上取得突破性进展。9月，全国首批45辆自动驾驶出租车队在长沙开启试运营。同时百度车路协同系统落地长沙，以帮助车辆灵活应对交通状况，克服传统盲区路况，提高交通效率和安全性。近期，百度在武汉获得15张自动驾驶路测牌照，在河北沧州获得30张载人测试牌照，百度自动驾驶路测牌照总数达150张，占中国全部获批自动驾驶路测牌照一半以上。

8月，百度云智峰会举行，推出了新的企业AI解决方案，利用视觉、语音处理和其他AI技术，使得云服务更加高效和易于运维。在云智峰会上，百度智能云展示了众多企业解决方案，包括加快高科技部件生产线质量检验、自动对视频进行处理和标记、与一家本土银行合作，通过App上的“数字化”员工来提升客户服务。

百度AI开放平台生态影响力日益扩大，开发者数量超过150万。依托百度智能云的AI开放平台，让开发者可以全面运用百度AI技术，包括语音识别、计算机视觉、自然语言处理及百度开源深度学习平台飞桨。

此外，百度地图9月上线的地图语音定制功能，使用户在百度地图中录制20句话即可生成个性化专属语音包。截至9月，百度地图智能语音助手用户量累计超过2.8亿，是去年同期的一倍以上。

作为百度搜索和信息流生态系统的重要视频内容合作伙伴，爱奇艺的用户规模保持了强劲增长。截至9月，爱奇艺订阅会员数达到1.058亿，同比增长31%。

财务分析：

百度第三季度总营收为人民币281亿元（约合39.3亿美元），与去年同期相比基本持平，除去来自已宣布的被处置业务的影响为同比增长3%，与上一季度相比增长7%。

百度第三季度网络营销营收为人民币204亿元（约合28.6亿美元），比去年同期下降9%，比上一季度增长6%。

百度第三季度其他营收为人民币76亿元（约合10.7亿美元），比去年同期增长34%，主要由于爱奇艺会员、云服务和智能设备业务强劲增长。

百度第三季度来自于“百度核心”的营收达人民币210亿元（约合29.4亿美元），比去年同期下降3%，除去来自已宣布的被处置业务的影响为同比增长2%，与上一季度相比增长8%；而来自于爱奇艺的营收达人民币74亿元（约合10.4亿美元），同比增长7%。爱奇艺会员营收同比增长30%，但被在线广告营收同比下降14%所抵消。

百度第三季度内容成本为人民币70亿元（约合9.85亿美元），比去年同期增长4%。爱奇艺的内容成本同比增长3%，其增速低于爱奇艺的营收增长。

百度第三季度流量获取成本（TAC）为人民币32亿元（约合4.53亿美元），比去年同期增长5%，这是流量获取成本的价格增长以及向互联线下屏幕和其他领域扩张所带来的结果。

百度第三季度带宽成本为人民币20亿元（约合2.84亿美元），比去年同期增长20%，主要由于来自于信息流、视频和云服务的需求增长。

百度第三季度其他营收成本（其中包括折旧成本、运营成本、销售税和附加费以及股权奖励支出）为人民币41亿元（约合5.70亿美元），比去年同期增长51%，主要由于售出货物成本和折价支出增长。

百度第三季度销售、总务和行政支出为人民币47亿元（约合6.52亿美元），比去年同期下降17%，主要由于渠道和推广营销投资下降。

百度第三季度研发支出为人民币47亿元（约合6.56亿美元），比去年同期增长20%，主要由于研发人员相关成本增长。

百度第三季度运营利润为人民币24亿元（约合3.29亿美元），运营利润率为8%。“百度核心”第三季度运营利润为人民币52亿元（约合7.26亿美元），运营利润率为25%。

不计入股权奖励相关支出（不按照美国通用会计准则），百度第三季度运营利润为人民币37亿元（约合5.16亿美元），运营利润率为13%。不计入股权奖励相关支出（不按照美国通用会计准则），“百度核心”第三季度运营利润为人民币62亿元（约合8.71亿美元），运营利润率为30%。

百度第三季度总其他损失为人民币95亿元（约合13.3亿美元），主要由于股权投资损失所致；相比之下去年同期的总其他收入为人民币90亿元，主要由于处置金融服务业务度小满和Global DU业务带来了收益。

百度第三季度所得税支出为人民币9.34亿元（约合1.31亿美元），相比之下去年同期的所得税支出为人民币21亿元。

百度第三季度净亏损为人民币64亿元（约合8.92亿美元），相比之下去年同期的净利润为人民币124亿元。百度第三季度每股美国存托凭证摊薄亏损为人民币18元（约合2.57美元）。“百度核心”第三季度净亏损为人民币43亿元（约合6.00亿美元）。不计入股权奖励支出（不按照美国通用会计准则），百度第三季度净利润为人民币44亿元（约合6.14亿美元），净利润率为16%。不计入股权奖励支出（不按照美国通用会计准则），百度第三季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币13元（约合1.76美元）。不计入股权奖励支出（不按照美国通用会计准则），“百度核心”第三季度净利润为人民币63亿元（约合8.83亿美元），净利润率为30%。

不计入利息、税费、折旧、摊销、其它非运营利润以及股权奖励支出（不按照美国通用会计准则），百度第三季度调整后净利润为人民币51亿元（约合7.16亿美元），调整后净利润率为18%。不计入利息、税费、折旧、摊销、其它非运营利润以及股权奖励支出（不按照美国通用会计准则），“百度核心”第三季度调整后净利润为人民币75亿元（约合10.5亿美元），调整后净利润率为36%。

截至2019年9月30日，百度持有的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资总值为人民币1374亿元（约合192.2亿美元）。若将爱奇艺排除在外，则截至2019年9月30日，百度持有的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资总值为人民币1235亿元（约合172.7亿美元）。百度第三季度自由现金流为人民币76亿元（约合10.6亿美元）；若将爱奇艺排除在外，则百度第三季度自由现金流为人民币75亿元（约合10.5亿美元）。

注：本财报中人民币与美元的换算汇率为每美元兑人民币7.1477元。

业绩展望：

百度预计2019财年第四季度总营收为人民币271亿元（约合37.8亿美元）到人民币287亿元（约合40.2亿美元），同比下降-1%到同比增长6%，这一预期假设“百度核心”的营收将同比增长0%到6%。百度对第四季度业绩的预测只代表当前和初步的观点，今后可能有所调整。

据雅虎财经汇总的数据显示，华尔街16名分析师此前平均预期百度第四季度营收将达38.8亿美元。

股价变动：

当日，百度股价在纳斯达克常规交易中下跌0.69美元，报收于107.36美元，跌幅为0.64%。在随后截至美国东部时间周三下午4点40分（北京时间周四凌晨5点40分）的盘后交易中，百度股价上涨6.33美元，至113.69美元，涨幅为5.90%。过去52周，百度的最高价为196.02美元，最低价为93.39美元。