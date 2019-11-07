高通第四财季净利润5亿美元，同比扭亏

凤凰网科技讯北京时间11月7日消息，高通公司(NASDAQ: QCOM)今天发布了截至9月30日的2019财年第四季度财报。财报显示，按照美国通用会计准则(GAAP)计算，高通第四财季总营收为48亿美元，较上年同期的58亿美元下降17.2%；净利润为5亿美元，上年同期净亏损为5亿美元，同比扭亏。

▲图：高通股价变动

股价表现：

周三美股市场，高通在纳斯达克股票交易所的开盘价为85.46美元。截至星期三收盘，高通股价下跌0.83美元，报收于84.63美元，跌幅为0.97%。截至美国东部时间星期三16:04分(北京时间星期四早上5:04分)，高通股价在盘后交易中上涨4.71美元至89.34美元，涨幅为4.71%。过去52周，高通股价浮动范围为：49.10美元至90.34美元。

高通公司第四财季业绩要点：

总营收：总营收为48.14亿美元，较上年同期的57.78亿美元下降16.7%；按非美国通用会计准则(Non-GAAP)，总营收为48.04亿美元，较上年同期的58.08亿美元下降17.3%；

净利润（或净亏损）：净利润为5.06亿美元，上年同期净亏损为5.13亿美元，同比扭亏。按非美国通用会计准则，净利润为9.47亿美元，较上年同期的12.60亿美元下降24.8%；

每股摊薄收益为0.42美元，上年同期每股摊薄亏损为0.36美元；按非美国通用会计准则，每股摊薄收益为0.78美元，较上年同期的0.89美元下降12.4%；

营业利润（或营业亏损）：营业利润为7.01亿美元，上年同期营业亏损为6.79亿美元；按非美国通用会计准则，营业利润为11.37亿美元，较上年同期的12.55亿美元下降9.4%；

高通公司2019财年业绩要点：

总营收：总营收为242.73亿美元，较上年同期的226.11亿美元下降7%；按非美国通用会计准则(Non-GAAP)，总营收为193.98亿美元，较上年同期的226.11亿美元下降14%；

净利润（或净亏损）：净利润为43.86亿美元，上年同期净亏损为49.64亿美元，同比扭亏。按非美国通用会计准则，净利润为43.23亿美元，较上年同期的53.43亿美元下降19%；

每股摊薄收益为3.59美元，上年同期每股摊薄亏损为3.39美元；按非美国通用会计准则，每股摊薄收益为3.54美元，较上年同期的3.62美元下降2%；

营业利润（或营业亏损）：营业利润为76.67亿美元，上年同期营业利润为6.21亿美元，同比增长1135%；按非美国通用会计准则，营业利润为47.00亿美元，较上年同期的54.99亿美元下降15%；

按部门划分，其中：

QCT部门(Qualcomm CDMA Technologies)：第四季度营收为36.11亿美元，较上年的46.47亿美元下滑22%；2019财年营收为146.39亿美元，较上年的172.82亿美元下滑15%；

QTL部门(Qualcomm Technology Licensing)：第四季度营收为11.58亿美元，较上年的11.13亿美元增长4%；2019财年营收为45.91亿美元，较上年的50.42亿美元下滑9%；

股东返回：

高通第四季度向股东返回合计为14.17亿美元，其中回购公司股票940万股、价值7.06亿美元；每股季度派息0.62美元、价值7.11亿美元；高通2019财年向股东返回合计为47.61亿美元，其中回购公司股票2710万股、价值17.93亿美元；每股年度派息0.2.48美元、价值29.68亿美元。

现金和有价证券：

截至2019财年第四季度末，高通持有的现金、现金等价物以及有价证券总额为123亿美元，上年同期为121亿美元，第三财季末为144亿美元。

2020第一财季展望：

高通预计，2020财年第一季度营收介于44亿美元至52亿美元之间，较上年同期的48亿美元下降13%至增长7%；每股摊薄收益介于0.51美元至0.61美元之间，上年同期每股摊薄收益为0.87美元，较上年同期下降30%至41%。；按非美国通用会计准则，每股摊薄收益介于0.80美元至0.90美元之间，较上年同期的1.20美元下降25%至33%。

高管点评：

高通CEO史蒂夫·莫伦科夫(Steve Mollenkopf)表示：“我们发布了强劲的季度业绩，按非美国通用会计准则计，每股收益超出了我们的指导区间上限，这主要是因为QTL部门表现稳健。截至本财年结束，高通已经成功地执行了战略重点：帮助推动5G在全球的商业化，完成了一些重要的节点许可协议，并很好地执行了产品路线图。伴随2020年5G的加速发展，我们的技术和发明会令我们处于非常有利地位。”

任命新CFO

高通公司今天宣布，其董事会一致批准任命阿卡什·帕尔希瓦拉（Akash Palkhiwala）为执行副总裁兼CFO。

高通CEO莫伦科夫表示:“阿卡什在运营和战略上对我们的业务有着深刻的理解，这使他成为领导我们财务部门的理想人选。我认为，高通即将进入一个可能是高通历史上最大的增长机遇期。”

在今年8月份，阿卡什·帕尔希瓦拉成为高通临时CFO；在此之前，他担任高通QCT部门高级副总裁和财务主管，负责所有芯片组产品和包括移动、射频前端、计算机、汽车、连接和网络以及物联网等业务的财务和会计业务。