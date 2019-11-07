又一家中国公司UPLTV被曝疑似侵犯谷歌数据隐私：广告SDK含恶意插件

继本月初GitLab公开宣布拒绝招收中俄员工，以及美国将调查Tiktok并购案之后，日前，又有海外媒体最新爆料，称国内UPLTV旗下的广告SDK中，含有一款UPSDK的恶意插件，并且有针对Google AdMob非法获取广告信息的行为，而且将这些数据传送到UPLTV自己的服务器中。

但截至稿件发布，谷歌并未对此公开表态，UPLTV旗下产品也并未下架。

有公开资料显示，UPLTV是国内一家专注移动游戏广告变现领域的公司，总部位于上海。UPLTV不仅有其广告SDK，还有游戏发行业务Avid.ly。

去年来，国内已有包括猎豹移动、Coo Tek（触宝）等在内的多个应用程序，因为涉嫌广告欺诈以及含有恶意SDK等，被谷歌进行了下架处理。

而今年4月，谷歌又直接下架了百度持股的Do Global大约46款应用，其原因是因为发现存在广告欺诈和滥用用户权限的问题。除此之外，Google的AdMob广告平台也封杀了DO Global。

对于谷歌全面封杀DO Global的行为，谷歌发言人曾表示:“我们会积极调查恶意行为，一旦发现违规行为，我们就会采取行动，包括取消开发者利用AdMob或在Google Play上发布应用赚钱的能力。”

而进入9月以来，美国对与中国相关商业行为的封杀似乎有增无减。比如上述提到的谷歌投资的全球第二大开源代码托管平台GitLab，就下达封锁令禁止给中国/俄罗斯公民提供offer。

美国外国投资委员会也于近期发布消息，将对抖音母公司字节跳动两年前一场十亿美金的并购案展开调查。调查的起因，是美国参议院的两位议员认为抖音国际版的TikTok，“可能被外国势力利用左右美国大选”。

有知情人士分析认为，谷歌对中国开发商滥用Google Play应用政策采取行动，早已不是第一次，从最近的系列事件来看，这一次海外巨鳄是否会将刀挥向国内的移动广告行业，需要引起各方的高度重视。