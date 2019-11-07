巨人网络深陷泥潭：业绩、股价低迷，百亿重组梦碎

近日，巨人网络宣布暂时终止重组以色列高科技公司Playtika的方案，因Playtika拟寻求首次海外上市。

从2016年10月起，巨人网络开始对Playtika进行重大资产重组，宣布交易方式为非公开发行股份及支付现金，确立的交易对价为305亿元，如若交易完成，上市公司将合计持Playtika100%股份。

历经三年，在经历了暂停审核、调整交易方案、中止审查等波折后，此次重组还是宣告终止。

巨人网络最新披露的2019年三季报显示，其营收净利均下滑超两成。在主业方面，巨人网络已经很久没有再产出《征途》这样的爆款游戏。整体而言，在借壳上市回归A股后的这几年，巨人网络从巅峰时期的超1500亿元市值缩水到如今的360亿元左右。上千亿市值蒸发，业绩、股价低迷，加之历经三年的百亿重组梦破碎，巨人网络可谓是深陷泥潭。

营收净利持续下滑，回购计划难改股价颓势

日前，巨人网络发布的2019年第三季度报告显示，第三季度其营业收入为6.4亿元，同比减少27%，归属于上市公司股东的净利润为2.1亿元，同比减少24.59%。

对于业绩下滑，巨人网络在财报中解释称，今年前三季度营收的同比下降，主要是由于旺金金融不再纳入合并范围，剔除相关影响后，营收是同比下降5.28%。而净利润的下降是由于报告期内公司持续加大研发创新投入，建设研发中台等。但受到行业政策调整及版号审批发放节奏的影响，产品上线计划被动推迟，导致营收规模无法随投入增长。

2017年9月，巨人网络以5.19亿元受让旺金金融30.53%股权，并增资3亿元，最终通过协议享有51%的有效表决权。旺金金融曾给巨人网络带来近30%的营业收入，但此后由于行业变化迅速等因素导致行业监管政策尚未完善、互联网金融借贷平台备案登记晚于预期、发展面临监管政策的不确定性等原因，旺金金融于2018年末被突击转让，交易对价4.19亿元。

目前来看，巨人网络的游戏相关收入来源仍然为《球球大作战》、《征途手机版》、《征途2手机版》及“征途”系列端游。被视为战略级产品的《绿色征途》等受版号申请进度的影响，产品未能在报告期内如期上线，而自2018年12月以来已经取得版号的6个新游戏产品，尚处于运营准备阶段和投入期。

易观分析师廖旭华表示，征途虽然是上线十年的IP，但是综合来看还是国产Top10的游戏IP，至少在两年内不会进入衰退期。今年以来巨人网络确实没有什么业绩增长点，后续短中期的增长点还是在于游戏业务，包括前期因为版号耽误的产品和出海业务。

巨人网络定位为以互联网文化娱乐为主的综合性互联网企业，在巩固自身网络游戏业务优势的同时，开拓并积极布局其它互联网领域。

财务数据显示，巨人网络在游戏业务上的收入呈下滑趋势，互联网金融服务收入占比下降至不足1%，虽然巨人网络在开拓布局其他互联网领域，以及人工智能、5G、区块链等，但相关业务占总营收比重仍不足0.5%。

在公布三季报的同时，巨人网络宣布再一次启动二次回购计划，拟继续以10亿元至20亿元回购股份，用于公司员工持股计划或股权激励计划，回购价格上限25元/股。

投融资专家许小恒表示，受到版号停发因素，以及相关监管政策因素的影响，A股中游戏上市公司的股价多处于震荡下行状态。公司的管理层基于对公司未来发展的信心，认为公司当前股票价值被市场严重低估，希望通过回购将公司价值被严重低估传递给市场，进一步完善公司长效激励机制，从而提振公司二级市场股价。

不过二级市场对巨人网络的股份回购计划反响并不大，当日股价收涨1.02%。截至11月6日收盘，巨人网络的股价报收于17.48元/股，下跌0.06%，总市值为353.86亿元。

百亿重组历经三年终折戟，海外部署之路漫漫

早在2016年，巨人网络便开始准备收购以色列棋牌游戏开发商Playtika。2018年确认了其305亿收购Playtika的项目。

Playtika是一家用人工智能技术手段去改造游戏的公司，主打产品是棋牌社交类手游，类似“海外版的QQ棋牌社交游戏平台”。Playtika拥有一种独特的业务模式，即收购便宜的游戏资产进行改造，通过大数据、人工智能等技术手段对用户进行不断分析、理解和学习，输出对游戏的精细运营改造方案，实现游戏变现能力。目前，有德州扑克等五款主打产品，其中三款来自并购。

自推动对Playtika投资起，巨人网络在财务报告中多次指出拟依托Playtika在海外发行和运营方面的积累，借助其现有发行运营渠道，打造全球化的游戏发行运营平台。可惜，巨人网络的这一愿景最终未能实现。

对于此次宣布终止重组Playtika方案，廖旭华对记者表示，重组成功对于巨人网络上市集团来说会增加一块非常强的现金流业务，但是对巨人网络本身的游戏出海来说影响有限，因为Playtika的资源不是可复用或者可联动的，无论重组成功与否，都还是依靠自身的布局和拓展。

自2018年起，国内手游出海业务迅速升温，今年几乎所有游戏研发团队都在谈出海。根据《中国游戏产业发展报告（2019）》，中国产品出海成为手机游戏企业首选。巨人网络今年年初宣布推出“郑和出海计划”，发力手游出海业务，想通过“郑和出海计划”打造一条有核心竞争力的出海路线。

而在今年，巨人网络已经引入两位海外游戏业务高层，分别为海外发行副总裁刘义峰及海外游戏业务副总裁王炜征，前者侧重海外发行业务，后者则将侧重海外商务、投资业务。

“巨人的现金储备非常充足，所以我对他们的出海还是相对乐观的。市值方面，类比A股游戏公司，巨人网络现阶段不算是特别高估，但是巨人非常需要尽快重新增长。”廖旭华说道。