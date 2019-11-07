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马斯克宣布！特斯拉电动皮卡车Cybertruck将于11月21日发布

2019-11-7 7:57:24来源：网易科技作者：小小责编：骑士评论：

11月7日消息，据外媒报道，美国当地时间周三，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）发推文宣布，特斯拉将在11月21日推出人们期待已久的电动皮卡Cybertruck，并称其看起来就像《银翼杀手》（Blade Runner，1982年上映的美国新黑色反乌托邦科幻电影）里的未来产物。

图：特斯拉今年早些时候发布的模糊照片中，可以看到其皮卡车的前部

这款皮卡将在特斯拉位于加州洛杉矶的设计工作室亮相，该工作室与SpaceX的总部相邻。马斯克原本计划在今年早些时候发布这款皮卡，但他在9月份时宣布，发布会推迟到11月份。马斯克曾表示，这款即将上市的皮卡车有着“令人兴奋”的设计，其实用性优于福特F-150(美国销量最多的皮卡)，而性能优于基础版保时捷911(著名跑车)。

早在2013年，马斯克就曾有了开发电动皮卡取代F-150的想法。自那以来，这个计划一直在讨论中。在过去六年中，马斯克总是断断续续地提及电动皮卡的构想，却没有提供太多具体细节。马斯克表示，说款皮卡车可以坐六个人，起价5万美元左右，价格最高的车型续航里程可以达到640到800公里。马斯克还称，高端车型将采用双马达驱动，拖曳能力可达136吨。

至于这款皮卡车会是什么样子，马斯克同样没有提供太多细节，而且他只发布了一张非常模糊、难以辨认的挑逗性图片。这导致大量粉丝提交各种各样的渲染图，其中许多看起来近乎荒谬。

周三公布的日期意味着，特斯拉皮卡将与洛杉矶车展同时发布，但将与车展分开。预计福特将在洛杉矶车展上推出基于野马的SUV，这是福特首款面向大众市场的电动汽车。

电动汽车在全球日益受到欢迎，但根据地区的不同，它们的市场份额仍然只有1%至2%左右。与此同时，在过去的几年里，皮卡的销量一路飙升，这意味着第一批推出电动卡车的公司可能迎来巨大的机遇。

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关键词：特斯拉马斯克电动皮卡

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