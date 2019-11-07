比尔·盖茨：反垄断案让我分心，搞砸了Windows Mobile

新浪科技讯北京时间11月7日早间消息，据外媒报道，比尔·盖茨（Bill Gates）周三表示，如果没有当年的美国司法部对微软发起的反垄断调查一事，Windows有可能成为在世界上拥有领导地位的移动操作系统。

这位微软创始人兼董事会成员在纽约参加《纽约时报》举行的DealBook大会时说到：“毫无疑问，那次反垄断起诉对于微软公司来说是一件坏事，我们原本可以将更多的精力放在手机操作系统的开发上，因此，如果不是因为当年的反垄断案件，今天的消费者就不会购买安卓手机了，而是将会使用Windows Mobile操作系统的手机。

盖茨的这番话反应出了另一个现实的问题，那就是尽管微软在桌面PC领域凭借Windows系统占据着主导地位，另外他们在其他一些领域也取得了领先，例如生产力软件，但是在系统操作系统方面他们已经没有任何机会，该公司甚至已经不再针对手机等移动设备开发Windows。Alphabet旗下的谷歌所开发的安卓成为了当前世界上最流行的操作系统，而排在第二的是苹果的iOS系统。

另外，盖茨的这番话还折射出了另一家事情，那就是当前大型科技企业所面临的反垄断案件，有可能会给这些企业造成巨大的负面影响。

进入第三季度之后，Facebook公司成为美国众议院、州总检察长和司法部的反垄断调查的对象，而Alphabet也开始收到司法部关于早期反垄断调查的民事要求。今年早些时候，美国最高法院表示苹果iPhone用户可以就App Store佣金对苹果提起反垄断诉讼。还有报道称，欧盟于今年7月开始对亚马逊进行反垄断调查。

在谈到微软错过移动操作系统这个机会的时候盖茨说到：“我们就差一点就成功了。那个时候我的注意力受到了干扰，而这种干扰导致我把事情搞砸了。“他表示，该公司发布移动操作系统的时间晚了3个月，本来摩托罗拉会在一款手机上使用他们的系统。

今年早些时候，盖茨曾表示，他在微软犯过的最大错误，就是没有能让Windows成为世界领先的移动操作系统。

盖茨还表示，如果不是因为美国政府从1998年开始对微软发起的反垄断调查，自己也不会这么早就退休。1975年，盖茨与保罗·阿伦（Paul Allen）一起开创了这家公司，之后于2000年卸任CEO一职，当时正值反垄断案件的高峰期，盖茨卸任之后让史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）接替他担任公司CEO。

他表示，提前退休对他个人来说是件好事，因为他可以有更多的时间陪伴自己的妻子梅琳达·盖茨（Melinda Gates），盖茨和自己的妻子一起创建了慈善机构比尔与梅琳达盖茨基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）。

盖茨说到：“我对我的生活没有什么可抱怨的，因为基本上99%的事情都解决得非常、非常好。“

与此同时，美国民主党总统候选人伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warre）表达对亚马逊、Facebook和谷歌等科技公司进行拆分的愿望。

对此盖茨说到：“我不认为微软应该被拆分，我对此持反对意见，我也不希望任何一家公司被拆分。”盖茨表示自己还没有与沃伦进行过对话。

他说到：“我不知道她的想法有多开放，也不知道她是否愿意与一个有很多钱的人坐下来聊一聊。