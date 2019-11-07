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谷歌Chrome OS 78最新稳定版发布：虚拟桌面+一键通话连接

2019-11-7 8:15:27来源：开源中国作者：oschina责编：懒猫评论：

本周二，谷歌发布了基于Linux的桌面操作系统Chrome OS 78最新稳定版本，已在Chromebook上可用，该操作系统带来了三个新的功能：虚拟桌面( Virtual Desks)、一键通话，以及提高打印机的易用性。其中主要亮点是虚拟桌面，该功能有点类似于Windows 10系统中的虚拟桌面功能，可以帮助用户将不同类型的应用程序分离到单独的桌面环境中，让用户的桌面管理变得更有秩序。

如何使用虚拟桌面？

首先需要安装最新版本，之后打开Overview，可在屏幕右上角看到“New Desk”。另外为了方便使用该功能，还提供了快捷键，比如“Search + Shift + =“ 可创建新的桌面，或者使用“Search + ]“ 可在桌面之间进行切换。

另外两个功能，其中一个是点击通话功能，在Chromebook 通过右键单击一个号码，它将自动发送到Android手机进行呼叫，不过前提是必须在这两种设备上注册，并在Chrome浏览器中启用同步功能。还有改进的打印机，无需任何其他设置，兼容的打印机将自动添加到打印机列表中，简化了将打印机保存到的配置文件所需的操作。

还有，为了让Chromebook用户更容易反馈有关Chrome OS的问题，添加了一个反馈“Feedback”按钮，用户可通过按住设备上的电源按钮来打开。

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关键词：谷歌Chrome

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