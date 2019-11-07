谷歌母公司Alphabet将调查其首席法务官：涉嫌与女员工关系不当

新浪科技讯北京时间11月7日早间消息，如果员工投诉说自己遭到性骚扰、公司存在其它不端行为，高管们是如何处理的？围绕这一问题，谷歌母公司Alphabet将展开调查。不只如此，Alphabet首席法务官戴维·德鲁蒙德也将遭到调查，有人指控他与员工存在不当关系。

Alphabet成立一个独立委员会展开调查，还聘请一家律师事务所协助调查。

今年1月份，Alphabet股东起诉董事会，他们认为董事会故意掩盖高管性行为不检点问题，当中包括前Android联合创始人安迪·鲁宾（Andy Rubin）的问题。鲁宾因为性行为不检点遭到内部调查，最终被迫离开公司，当时Alphabet曾向鲁宾支付9000万美元。去年11月，许多员工不满公司向鲁宾支付巨款，发起一场声势浩大的罢工。

去年8月，前谷歌法务部员工詹妮弗·布莱克（Jennifer Blakely）在网上刊文，谈到自己与德鲁蒙德的关系，他们于2004年开始约会，后来还生了一个男孩。在此期间，德鲁蒙德与另外一名女子结婚。布莱克还说德鲁蒙德拒绝抚养孩子，并与公司其它人有染。

面对指控，Alphabet保持沉默，只提供一份来自德鲁蒙德的简短声明，他否认指控。德鲁蒙德在声明中说：“除了詹妮弗之外，我从未与谷歌、Alphabet其它任何人有染，任何此类暗示都是不真实的。”

9月份，CNBC报道说德鲁蒙德与36岁的谷歌员工科琳·迪克森（Corinne Dixon）约会，后来二人在劳工节周末结婚。迪克森不是德鲁蒙德的下属。

本周德鲁蒙德抛售价值2700万美元的股票，去年Alphabet曾向德鲁蒙德支付4700万元薪酬，他也是Alphabet薪水最高的高管之一。

德鲁蒙德是谷歌首位外部法律顾问，2012年正式加入谷歌，担任首席法务官、企业发展副总裁，2015年他成为Alphabet首席法务官、高级副总裁。在职其间，他所领导的团队负责公共政策、并购、公共关系和传播相关事宜，另外，在Alphabet投资分支GV和和Capital G内他也担任要职。