区块链技术再应用：沃尔沃将借助其证明电动车原材料可靠

11月7日消息，据国外媒体报道，目前锂电池需要钴等原材料，而钴矿因在开采时使用童工而臭名昭著。现在，沃尔沃已发布第一款全电动汽车XC40 Recharge，但它想要确保其锂电池中的原材料来源是可靠的。为实现这一目标，沃尔沃将借助区块链技术。

沃尔沃汽车将与两家全球电池供应商——中国的宁德时代(CATL)和韩国的LG Chem，以及区块链技术公司合作，追踪其锂电池所使用的钴的生产全过程。区块链中的数据将包括钴的来源、重量和大小等属性，以及产销监管链等信息。

沃尔沃汽车采购主管玛蒂娜·布赫豪瑟(Martina?Buchhauser)在一份声明中表示：“我们一直致力于建立符合道德标准的原材料供应链。借助区块链技术，我们可以采取下一步行动，通过与供应商密切合作，确保我们的供应链完全可追溯，并将任何相关风险降至最低。”

沃尔沃汽车公司表示，今年将开始使用区块链可追溯系统。其电池供应商已同意在未来10年使用该系统跟踪为下一代沃尔沃和北极星(Polestar)车型提供的电池，其中包括XC40 Recharge在内。该公司预计，到2025年，其全球汽车销量的一半将是纯电动汽车车型。该公司还承诺，届时，其生产的每辆车的碳排放量将减少40%。为实现这些目标，将需要更多的锂电池和更多来源可靠的钴原料。