JavaScript包管理器npm实现捐赠，首次为开源代码提供资助

NPM 公司，JavaScript 包管理器 npm 的维护者。今年8 月份时，Standard JS在项目中实验性内置广告的事件引发热议，这些广告通过一个名为Funding的npm软件包展示在终端，该软件包包含在Standard的代码库中。之后NPM公司宣布将禁止此类终端广告行为。

此事件后，NPM表示，它打算在今年年底前为开源开发人员开发一个众筹平台。根据 The Register 报道，它已经在此承诺上迈出了一步。

本周周二，该公司修改了最新版 npm 6.13.0 的代码，添加了“funding”命令。它的作用是让维护 npm 的开发人员（为Node.js 创建包）声明元数据，为有意愿的捐赠者指明捐赠平台。在 package.json 文件中添加了一个“funding” 字段，这个文件列出了各种模块设置和依赖项。funding 可指向在线捐赠服务的 url，如 Patreon、Open Collective、GitHub Sponsors、License Zero 或者其他支付网站。

之后，使用这些包的应用程序程序员可运行 npm fund ，为指定的包的作者进行捐赠，该命令在用户的默认浏览器中打开指定的捐赠服务链接，以操作信用卡进行捐赠等。下图可以看到，npm ls 与 npm fund 的区别，ls 只列出包名，而 fund 还列出了捐赠平台及其 url。

NPM公司的联合创始人和联合首席技术官 Isaac Schlueter在电话采访中说：“在开源领域，资金是一个长期存在的问题，我们正在解决开源项目需要资金的难题，但很少有方法可以让使用的代码的人直观地了解这些信息，这种融资方式就可以做到”。

Schlueter 认为NPM 公司的融资机制有利有弊，有利的方面是它确实把一些营销技巧从方程式中剔除了出来，开发者只需要设置一个支付URL，然后把它放进“包“里，当该包管理器被安装时就自动出现在列表上。不利的影响是它很可能奖励的是优秀的营销人员，而不是奖励优秀的开发者。

但当被问及NPM 公司的融资平台是否有助于为NPM本身提供资金时，Schlueter说：