PYPL编程语言2019年11月排行榜发布：Python称王，拉大与Java差距

PYPL（PopularitY of Programming Language，编程语言流行指数）11 月份的榜单已经发布了。

PYPL 是非常流行的参考指标，其榜单数据的排名均是根据榜单对象在 Google 上相关的搜索频率进行统计排名，原始数据来自 Google Trends，也就是说某项语言或者某款 IDE 在 Google 上搜索频率越高，表示它越受欢迎。开发者可以将 PYPL 作为一个参考，决定学习何种语言或 IDE，或者在新的软件项目中使用何种语言或数据库。

11 月份的榜单如下：

与上个月相比，除最末两名的位置相调换之外，榜单中排名前二十的编程语言依然没有变化，前五名继续被 Python、Java、JavaScript、C# 与 PHP 牢牢占据。Python 势头大好，份额持续上涨，占有搜索份额直逼 30%。除此之外，与去年 11 月相比，前十名中仅有 JavaScript 稍稍扳回一城，同期上涨 0.1 个百分比，其他语言则呈持续下跌趋势。其中又属 PHP 冷却速度最快，无论是与去年同期相比，还是相较上个月的数据，PHP 的搜索量下降最多。

十名之后的编程语言排名虽然保持稳定，竞争却依旧激烈。最抢眼的还是 Kotlin，环比涨幅由上个月的三个绿箭头升级为本月的四个绿箭头。其他保持上升趋势的还有 TypeScript、Go 和 Rust。

值得注意的是，目前在第 11 位的 TypeScript 搜索量占比已赶上了排名第 10 的 Matlab，同为 1.87%。在前者持续上升而后者不断下降的趋势下， TypeScript 会否在下一次的榜单中超过 Matlab，进入前十？让我们拭目以待。

最后再说回榜单前两位：Python 和 Java，分别占比 29.49% 和 19.57%。从二者的趋势表可以观察到，Java 长期以来的流行度变化不太大，近几年下降趋势逐渐明显。而 Python 持续发力，大概在去年 4 月时赶超 Java，当时双方搜索量占比均为 22% 上下。目前，随着 Java 占比掉下 20%，它和 Python 的差距越拉越大。很明显 Python 在今天愈发受到欢迎，这意味着越来越多的人想要了解和学习这门语言。

11 月份完整编程语言榜单见：

http://pypl.github.io/PYPL.html