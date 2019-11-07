微软GitHub发布2019年度报告：用户超4000万，Python成第二受欢迎语言

GitHub发布了2019年年度报告《The State of the Octoverse》，下边来看看一些主要数据。

全球用户超过4千万

目前GitHub上有超过4000万开发人员，其中有80%来自美国以外的地区。去年一年里有1000万新加入的开发者，2019年创建第一个repo的人比2018年增加了44%，还有130万人首次在开源中贡献。

组织正在跨时区进行协作，并依赖于开源软件

目前GitHub上有将近300万个组织帐户，它们来自世界各地，代表了公司、非营利组织与开源项目等的集体工作。其中，GitHub Enterprise Cloud帐户来自70多个不同的国家。今年全球财富50强中有35家对开源做出了贡献，这反映出专有代码在很大程度上依赖于开源社区。

软件社区比以往任何时候都更加紧密地联系在一起

去年新创建了超过4400万个repo，从医学上的机器学习和有关深度学习的学术论文，到各种各样的机器人，在这个基础上，开源项目的共享基础架构将所有软件联系在一起，并且它们的依赖关系十分紧密。

具体来看，平均而言，GitHub上的每个公共和私有repo都依赖于200多个软件包，每个项目背后都有数百个依赖项。而且，如果按被依赖程度来查看前50个开源项目，可以看到，被依赖度最高的项目今年支持了超过360万个其它repo，比如 rails/rails、facebook/jest与 axios/axios之类的项目对于全球代码已变得至关重要。

修复了超过760万个漏洞警报

安全性也是开源社区的一项工作，发现潜在的漏洞后，维护人员、开发人员、研究人员与工具生态系统都会协同工作，以确保代码安全。GitHub 自2017年11月发布安全警报以来，目前已修复了超过700万条警报。

更多

除了以上关于GitHub本身的数据，还一有些托管项目的数据：

Python成为GitHub上第二受欢迎的语言。

Dart和Rust是增长最快的语言。

在过去三年中，使用Jupyter Notebook的同比增长超过100%。

TensorFlow的贡献者从2238涨长25166人。

详细报告可以查看：https://octoverse.github.com