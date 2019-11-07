马斯克：我每天会跑15-20分钟，是唯一看电视的时间

11月7日消息，据国外媒体报道，当地时间周二埃隆·马斯克(Elon Musk)在接受现场采访时表示，自己不做市场调查，每天也不会看新闻。

他还告诉一群太空领域企业家，如果他们能制造出比SpaceX更好的火箭组件，“我们很乐意购买。”他提到SpaceX曾自行制造猎鹰9号火箭的着陆支架，但现在从赛车制造商All American Racers那里采购。他补充说，“我们希望更多外包。”

在周二举行的美国空军太空日（United States Air Force Space Pitch Day）现场采访中，马斯克谈到了自己如何进入新市场，强调自己不作市场调研；他喜欢Twitter，但不会看每天的新闻。此外马斯克还提及自己的看电视习惯。美国空军太空日由美国空军与太空创业加速器和咨询公司Starburst Aerospace合作举办，超过75家航天初创公司受邀向100多名风险投资家推销自家产品，还有一些公司直接向美国空军推销产品。

更多投资者开始瞄准商业太空公司。据风险投资公司Space Angels称，到目前为止，2019年已经有超过50亿美元的风险资本投资于太空初创公司。华尔街公司预测，未来20年整个太空市场的规模可能会增加两倍多，超过1万亿美元。

除了向风投公司推销产品外，还有30家初创公司有机会直接向空军推销政府合同，重点是空间态势感知、空间通信、数据挖掘等领域的应用。美国空军可以当场授予最高75万美元的合同，其中合同总额可达5000万美元。

SpaceX一直在与美国空军合作。其猎鹰9号火箭在2015年获得了美国空军发射的认证，并且已经为空军发射了多颗卫星。在与中将约翰·F·汤普森(John F. Thompson)进行的这次谈话式采访中，马斯克主要回答了有关打造市场业务和如何引领太空公司方面的问题。

当谈到整个航天工业时，马斯克坚持认为只有一个真正的问题需要解决，那就是打造“完全、快速可重复使用的轨道火箭”。在马斯克看来，即使有些部件可重复使用，如今火箭基本上仍然是消耗性的，这是该行业面临的最大障碍，也是让进入太空成本过高的原因。他指出，人们总会觉得一次性飞机很荒谬，“但这就是火箭的工作方式。”

马斯克还向众人分享了他是如何决定进入新行业的。“我从不做任何市场调研，”马斯克说。“如果你不喜欢这个产品，就不要指望别人会喜欢。”

马斯克表示，他还在努力确保员工不会迷失大局。“每个人都应该成为总工程师，”他说。“即便深耕于自己的专业领域，每个人至少应该对火箭或汽车整体有一个粗略的了解。”马斯克表示，这一点是为了确保一个人工作是针对产品整体而优化，而不是针对产品的某个特定方面。

当被问及如何在工作与生活中寻找平衡点时，马斯克似乎有点愤愤不平，他说自己对尽可能提高效率很感兴趣，只是偶尔休息一下，因为偶尔的休息意味着他能完成更多工作。马斯克说，为了保持身体的敏捷，他再锻炼中通常只是完成几下举重，每天在跑步机上跑上15到20分钟。他说，这段时间是他唯一看电视的时间。他最近看的内容是电影《空中大灌篮》。

然而，把工作放在首位可能会让他付出代价。作为电动汽车公司特斯拉的首席执行官，马斯克被认为是一位善变的领导者，公司高管频频离职。特斯拉还面临着前雇员提起的诉讼，他们指控特斯拉在工作场所存在种族主义行为，并会对举报者进行报复等。该公司否认了诉讼中提出的指控。

马斯克尽量把阅读重点放在科技期刊上，有意避开新闻。“我发现每天的新闻都有很多噪音，”他说。“一般来说，报纸似乎总是试图回答这个问题，‘今天地球上发生的最糟糕的事情是什么？’”不过，马斯克也肯定了自己对社交媒体的热爱。“我发现Twitter有时很有启发性。”

今年早些时候，马斯克频繁使用Twitter发布有关特斯拉的消息，引发了一场公司与美国证券交易委员会(SEC)的法律大战，备受瞩目。最终双方达成一项和解协议，对马斯克使用Twitter作出了严格规定。

然而，随着有关商业建议的问题继续出现，马斯克一度变得非常谨慎，“坦率地说，我并不想把自己当成领导力方面的专家。我们做得还不错，但在我看来我们也犯了很多错误。”