詹克团回应被逐出比特大陆：被“兄弟”背后捅刀，会用法律维权

IT之家11月7日消息 今日，在被比特大陆联合创始人吴忌寒发邮件解除职务一周后，比特大陆联合创始人、大股东詹克团发文表示，这件事发生在其因公出差期间，他对此毫不知情。

詹克团表示：“当巨变来临的时候我才知道，在影视剧里发生过无数次的，被自己曾经最信任的合作伙伴、一起奋斗的‘兄弟’，背后狠狠捅刀的桥段真的会发生。”

詹克团还表示，他会通过法律途径尽快回到公司，结束这段非常时期，恢复公司的正常秩序。

以下为詹克团回应全文：

让我们一起努力，共渡比特大陆非常时期

2013年，我们把比特大陆带到这个世界。我记得，比特大陆这个名字是我坐在车里想出来的；我记得，研发第一代芯片时，服务器过热死机，半夜起床去开机；我记得，测试第一代芯片时，在深圳连日彻夜奋战的情形；我记得，捧着第一台S1矿机的合影；我记得，为庆祝矿池爆第一个块某兄弟酒醉去医院急诊；我记得，当芯片技术指标山穷水尽疑无路时，团队兄弟们多次欲以头撞墙的痛苦；我记得，AI团队如何从零发展到现在数百人的规模，并设计出性能指标世界第一的芯片；我记得，2018年底裁员的无奈与艰难；我记得，打开AI市场第一单的艰辛……

未曾想，一直埋头搞技术、做产品、拼业务的我，要开始学习用法律思维来思考。很尴尬，身为比特大陆创始人、第一大股东的我一直不知道，在政府部门登记的法定代表人居然会在自己因公出差、毫不知情的情况下被突然改变。当巨变来临的时候我才知道，在影视剧里发生过无数次的，被自己曾经最信任的合作伙伴、一起奋斗的“兄弟”，背后狠狠捅刀的桥段真的会发生。

比特大陆是我们的孩子，我会拼尽全力保护她！我会拿起法律武器，让所有试图伤害和利用比特大陆的阴谋不能得逞！如果有人一定要战争，我们就给他们战争！我坚信，正义绝对不会站在阴谋诡计那边，任何人都不会相信！

比特大陆的兄弟姐妹和股东们，请你们放心，我会通过法律途径尽快回到公司，结束这段非常时期，恢复公司的正常秩序！我会和大伙一起努力，实现从“从矿机到AI，并从AI到区块链”的商业闭环。矿机和AI的核心竞争力都是算力芯片，在团队的共同努力下，我们已经拥有全球最强的算力芯片设计能力，我们要实现BTC矿机市场份额达到90%这个目标！我们的A业务，2019年可以实现约1亿元人民币营收的质的突破，2020年可以期待10亿元人民币，随后可继续实现倍数级的增长，从而让公司驶入一片可稳定发展的新天地。在区块链业务线，我们积极拥抱国家政策，在电子政务等方向发力，共同服务于现在AI业务线的大部分客户。在下一个五年，让我们共同努力，再成长10倍，早日上市，把公司打造成千亿美元市值的伟大科技企业！

非常感谢在这个非常时期支持我的同事、股东、兄弟、朋友和亲人们！

詹克团

2019.11.7