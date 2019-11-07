内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能汽车>新能源汽车

特斯拉Model 3国产版亮相：尾标印有中文“特斯拉”

2019-11-7 10:19:17来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月7日消息 特斯拉官方刚刚晒出国产版的Model 3，从图片中可以看出，国产Model 3尾标印有中文“特斯拉”。

《科创板日报》昨日报道称，从特斯拉官方独家获悉，特斯拉上海工厂生产的Model 3将于11月11日正式亮相。而特斯拉董事长Denholm于周二表示，上海工厂已竣工，已经开始生产汽车。上月底，特斯拉公司副总裁陶琳发言称，特斯拉上海工厂进展非常快,已经进入最后的准备阶段。可以预见的是，距离中国制造的特斯拉正式上线越来越近了。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特斯拉

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有