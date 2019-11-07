特斯拉Model 3国产版亮相：尾标印有中文“特斯拉”

IT之家11月7日消息 特斯拉官方刚刚晒出国产版的Model 3，从图片中可以看出，国产Model 3尾标印有中文“特斯拉”。

《科创板日报》昨日报道称，从特斯拉官方独家获悉，特斯拉上海工厂生产的Model 3将于11月11日正式亮相。而特斯拉董事长Denholm于周二表示，上海工厂已竣工，已经开始生产汽车。上月底，特斯拉公司副总裁陶琳发言称，特斯拉上海工厂进展非常快,已经进入最后的准备阶段。可以预见的是，距离中国制造的特斯拉正式上线越来越近了。