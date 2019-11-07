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腾讯投资直播经纪公司，内容聚焦王者荣耀、吃鸡手游等

2019-11-7 10:54:08来源：凤凰科技作者：-责编：远洋评论：

11月7日上午消息，据36氪报道，直播经纪公司&MCN大鹅文化近期完成A+轮融资，由腾讯兴趣内容基金（TOPIC基金）独家投资，据悉该轮融资估值超10亿人民币。去年公司曾获得来自盛大游戏领投的一亿元A轮融资。

天眼查数据显示，10月23日，上海大鹅文化传播有限公司发生多项变更，投资人新增深圳市腾讯创业创新发展有限公司，注册资本增加4.17%。上海大鹅文化传播有限公司成立于2017年1月，注册资本约186万，公司经营范围包括文化艺术交流策划，设计、制作、代理、发布各类广告，市场营销策划，公关活动组织策划，动漫设计等。公司大股东为绍兴上虞贻赫股权投资有限公司，持股34.52%，由A股上市公司浙江世纪华通集团股份有限公司全资持股。深圳市腾讯创业创新发展有限公司的持股比例为5%。

36氪的报道指出，大鹅文化定位于“游戏主播经纪+MCN机构”，拆解来看就是“游戏KOL签约-培养包装-内容产出-推广分发”的完整体系的搭建，直播和短视频为大鹅文化内容渠道的主要阵地。目前公司主要聚焦的游戏是王者荣耀、绝地求生和腾讯吃鸡手游—和平精英。

目前，大鹅文化旗下KOL数量超过6000名，100万粉丝以上达人超过100名，1000万粉丝以上达人超过20名。2018年10月公司新增Dae电竞俱乐部及音乐业务，目前大鹅文化旗下有三支电竞职业战队，绝地求生与和平精英项目已经打进职业联赛。

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关键词：腾讯王者荣耀

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