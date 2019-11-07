最高7档，松下Lumix S Pro 70-200mm F2.8创防抖新纪录

按照Roadmap规划，松下发布了2019年最后两支L卡口镜头LUMIX S PRO 16-35mm F4 (S-R1635)和LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. (S-E70200)，同时宣布了S1、S1R、GH5、GH5S、G9新固件，再度提升视频性能。

LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S.是松下第二支L卡口大三元镜头，它采用了17组22片光学设计，拥有3篇APSH（非球面）、2片UED（超低色散）镜片和3片ED（低色散）镜片，可有效抑制轴向色差和倍率色差；传感器驱动速度最大可达480fps减少畸变，还具备浮动对焦系统，能有效提升近摄时分辨率，减少散光现象；镜头内置了光学防抖，搭配5轴I.S. 2最大能提供约7档的补偿效果，是全副相机中防抖最强的；配合现有DMW-STC14、DMW-STC20，最大焦距可增加到400mm；镜身采用防尘防溅设计，可在-10℃下工作，滤镜尺寸为82mm，重1.57KG。

LUMIX S PRO 16-35mm F4是松下L卡口首支小三元镜头，它采用9组12片光学设计，拥有3片ASPH、1片ED和1片UHR镜片，AF系统由高功率双磁铁线性电机驱动，传感器驱动速度最大可达480fps，具备防尘防溅，可在-10℃下工作，滤镜口径为77mm，重500g。

在发布镜头同时松下宣布了新一轮固件升级，将于11月19日提供S1、S1R、GH5、GH5S和G9新版固件下载，新固件改进如下。

S1、S1R：

1.增强媒体兼容性

相机支持CF express Type-B格式的SD卡。CF express Type-B格式SD卡的理论最高写入速度为2,000 Mbps。与传统的XQD卡相比，其传输速度提高了约300%，并支持大容量照片和视频。

2.增强与Profoto无线发射器兼容性

相机支持Profoto Air Remote TTL- O/P和Profoto Connect- O/P遥控引闪器，支持无线连接和外部闪光灯控制，增强专业拍摄操作性。

3.增强与Sigma镜头和转接环的兼容性

支持相机的自定义菜单中自定义Sigma L-卡口镜头的Fn按钮。

使用Sigma MC-21转接环安装镜头时，增强Body I.S.（图像稳定器）的性能。可有效抑制相机抖动问题。

4.增强与松下镜头的兼容性

使用Panasonic LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S.（S-E70200）时,支持相机的自定义菜单中自定义镜头Fn按钮。

5.增强AF性能

AFC模式支持【AF+MF】功能.

在创意视频模式或其他视频拍摄模式中，实时视图显示支持连续自动对焦模式。

6.增强高速视频性能

高速视频模式下，可以根据视频曝光模式（P / A / S / M）手动设置曝光。

7.其他主要功能改进

经过相机内RAW处理后的JPEG图像可保存在外置存储卡中。

按下Fn按钮,支持查看光圈效果。

Fn按钮支持禁用任何操作功能。

相机视频菜单的对焦选项卡新增AF辅助灯。

通过HDMI输出播放照片时可以设置照片（包括6K / 4K照片和后对焦图像）的亮度级别。

在M模式下设定ISO自动时，可以使用【AF / AE LOCK】按钮锁定AE。

S1：

在某些拍摄场景下，V-Log录制会产生果冻效应。此问题已得到改善。

V-Log拍摄有时会出现残像。此问题已得到改善。

Lumix G系列：

1.增强与Profoto无线发射器兼容性（GH5、GH5S、G9）

相机支持Profoto Air Remote TTL- O/P和Profoto Connect- O/P遥控引闪器。

自增加了【AF-ON：近位移】和【AF-ON：远位移】功能。

【AF-ON：近位移】适用于对焦附近的拍摄物，【AF-ON：远位移】适用于对焦远处的拍摄物。

自峰值对焦功能不仅支持手动对焦模式，同时支持所有自动对焦模式。

自在创意视频模式或其他视频拍摄模式中,实时视图显示支持连续自动对焦模式。

白平衡模式增加【AWBw】功能；

【测光模式】增加【高光加权】功能；

自定义菜单增加【曝光偏移调整】功能，可以调整所有测光模式的标准曝光值；

在【自动查看】中为【持续时间（照片）】选项添加了【0.5秒】选项；

在M模式下设定ISO自动时，可以使用【AF / AE LOCK】按钮锁定AE；

实时显示增强功能增加【MODE1】，可提高帧速率以实现平滑的图像显示，手动对焦更加便捷。

2.增强AF性能（GH5S、G9）

自动对焦模式增加【动物检测】功能。利用先进的AI技术，相机不仅可以检测到人类，还可以检测到包括犬类，猫类和鸟类在内的动物。通过分析目标对象在显示图像中的大小和位置，相机将自动对焦目标对象。即使被摄物背对相机，相机也会持续跟踪拍摄对象。

在【脸部/眼睛/身体/动物检测】模式下，通过操纵杆可以切换对焦物。

3.增强视频功能（G9）

支持4K 30p/25p 4:2:2 10-bit内部录制；

支持4K 60p/50p 4:2:2 10-bit HDMI输出；

10-bit视频可以进行亮度设置；

VFR (可变帧率)拍摄支持FHD 2-180 fps/4K 2-60 fps；

支持HDR视频拍摄；

激活软件升级密钥DMW-SFU1（单独出售）增加V-Log L模式和WFM（波形监视器）显示功能；

高分辨率拍摄模式增加【MODE 2】，该模式可减少被摄对象的运动模糊问题。

激活软件升级密钥DMW-SFU1（单独出售）增加V-Log L模式和WFM（波形监视器）显示功能；

在获得新固件后，升级最明显无疑是G9，它获得了Vlog以及180P慢动作，视频性能与GH5近乎没有差别了。