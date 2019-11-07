苹果iOS 14概念设计：图标自由摆放、部件式来电通知

虽然距离苹果推出iOS 13还不到半年时间，但已经有概念设计师根据果粉们对于下一代iOS系统的期望，做出了一期iOS 14的概念视频，其中不乏一些果粉们已经呼声很高的功能，例如部件式的来电通知、图标可自由摆放等。

在这个iOS 14概念视频中，作者首先引入了一套采用新设计的系统图标，其采用了较为低沉的配色方案，而且个别图标还出现了比较大改动。

其次是部件式的来电通知，相比目前iOS 13所采用的全屏化来电通知UI，在这个iOS 14概念视频中展现的部件式的来电通知显得更加「优雅」一些。

紧接着，这个作者还展示了iOS自带键盘输入GIF表情包的功能，有些类似于谷歌Gboard的GIF表情包功能。

iPadOS上的「侧拉」和「拖放」功能也被复刻到该iOS 14概念视频中。

最后，多账户功能、锁屏屏幕常亮、设置启动App等功能也出现在了该iOS 14概念视频当中。值得一提的是，先前韩国网站The Elec称，苹果公司计划在未来的iPhone中使用一种称为LTPO的低功耗面板技术。

这种新工艺结合了LTPS TFT工艺驱动能力强和Oxde TFT工艺漏电小功耗低的优点，被苹果应用在Apple Watch Series 5型号中，也正是有了这项技术，Series 5做到了屏幕常显而且与Series 4一样具有长达18小时的电池续航。

而如果iPhone用上这一技术的话，锁屏屏幕常亮功能也不是没有到来的可能性。