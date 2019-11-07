内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

苹果iOS 14概念设计：图标自由摆放、部件式来电通知

2019-11-7 10:56:15来源：威锋网作者：Marcus责编：沧海评论：

虽然距离苹果推出iOS 13还不到半年时间，但已经有概念设计师根据果粉们对于下一代iOS系统的期望，做出了一期iOS 14的概念视频，其中不乏一些果粉们已经呼声很高的功能，例如部件式的来电通知、图标可自由摆放等。

在这个iOS 14概念视频中，作者首先引入了一套采用新设计的系统图标，其采用了较为低沉的配色方案，而且个别图标还出现了比较大改动。

其次是部件式的来电通知，相比目前iOS 13所采用的全屏化来电通知UI，在这个iOS 14概念视频中展现的部件式的来电通知显得更加「优雅」一些。

紧接着，这个作者还展示了iOS自带键盘输入GIF表情包的功能，有些类似于谷歌Gboard的GIF表情包功能。

iPadOS上的「侧拉」和「拖放」功能也被复刻到该iOS 14概念视频中。

最后，多账户功能、锁屏屏幕常亮、设置启动App等功能也出现在了该iOS 14概念视频当中。值得一提的是，先前韩国网站The Elec称，苹果公司计划在未来的iPhone中使用一种称为LTPO的低功耗面板技术。

这种新工艺结合了LTPS TFT工艺驱动能力强和Oxde TFT工艺漏电小功耗低的优点，被苹果应用在Apple Watch Series 5型号中，也正是有了这项技术，Series 5做到了屏幕常显而且与Series 4一样具有长达18小时的电池续航。

而如果iPhone用上这一技术的话，锁屏屏幕常亮功能也不是没有到来的可能性。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iOS 14iPhone

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有