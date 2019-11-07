微软Windows 10 20H1预览版19018更新内容大全

IT之家11月7日消息 微软近期推送了最新的Windows 10 20H1快速预览版更新19018，本次更新针对一些功能带来新的改进。

Windows 10 20H1快速预览版更新19018包括Windows“搜索主页”中快速搜索，用于搜索结果中Web预览的分类设计升级。

根据此前爆料消息，Windows 10 20H1正式版将在今年12月份RTM，预计将在2020年1月份或2月份开始推送。

下面是更新内容：

现在可以在“搜索主页”中快速搜索

为了帮助你更快地找到重要的信息，微软在搜索主页中添加了四个快速的网络搜索：

天气：获取当前状况和即将到来的预报

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要预览这些Web答案和结果，请选择搜索框以打开“搜索主页”，然后选择一个快速搜索按钮。是否需要有关其他主题或搜索的快速解答？只需在搜索框中输入查询即可获得几乎所有内容的快速结果。

注意：这是服务器端的更改，目前正在推送中，将在Windows 10版本1809至20H1的内部版本中显示。目前，快速搜索仅在美国地区提供，但很快将在国际范围内提供。

更新搜索结果中的Web预览设计

微软对外观进行了一些小调整-你现在将看到以下内容：

浏览器中的“新打开结果”按钮，并且以前显示在顶部的“必应”过滤器不再可见。

PC的常规更改、改进和修复

对于内部版本Build 19013没有安装累积更新的内部人员，请注意，该内部版本vvnmcflr（与该更新一样）还包括针对问题修复程序，该问题导致黑屏并在最后几次版本中与远程桌面断开连接。

修复了访问“系统”或“轻松访问”部分时“设置”应用挂起或崩溃的问题。

解决了以下问题：如果新的帐户资料图片从云端同步下来，则你的旧图片可能不会在“帐户设置”的图片历史记录中列出。

修复了以下问题：即使更新成功，Windows Update历史记录也可能显示更新失败，错误代码为0x80240017。

解决了一个问题，有时可能导致“搜索”窗口中可用的输入空间中的搜索有时无法呈现。

解决了一个问题，当你在最新版本中拔出设备的电源时，exe可能会导致异常大量的CPU使用。

修复了可能导致Cortana无法响应“Hey Cortana”的问题。

解决了一个问题，该问题可能导致Cortana在升级后立即在任务栏中不可见，或者在重新启动PC之前不可见但不起作用。

修复了一个问题，该问题导致在最近使用单手触摸键盘键入时，无法按住Shift键才能以某些语言键入大写字母。

在几个版本之前，微软宣布了新的键盘快捷键（WIN + Ctrl + Shift + B），以帮助排除黑屏故障。按照当前版本，微软将发布新的键盘快捷键（WIN + Ctrl + Shift + L），以帮助调查登录屏幕问题。只需在PC锁定时按下键盘快捷键，重现你的问题，然后再次短按键盘-将显示一个参考号，你可以在报告问题时分享该参考号。请注意，当前只有连接到网络和电源且诊断数据设置为“已满”的本地会话才支持此功能。

不再更改字体时，讲述人不再读出它们。

更新了讲述人的自动更正声音，以使其与编辑体验更加一致。

改进了讲述人在Chrome中的导航和阅读体验。

当将“放大镜”设置为在屏幕中央跟踪文本光标时，微软改进了“放大镜”的Outlook体验。在电子邮件列表中上下箭头将不再强制出现在邮件列表的左侧。

已知的问题