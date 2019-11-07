可穿戴设备能防工伤，却被担忧监控工人劳动效率

11月7日消息，据国外媒体报道，沃尔玛和其他公司正在测试一种由初创公司StrongArm制造的工作场所安全监控设备。该黑色设备跟智能手机一般大，可以戴在肩上的背带上，可跟踪员工的每一个肌肉运动，在他们做出危险的操作时会发出受伤几率增加的提醒警告，比如弯腰太深拿不起箱子时。

在自家仓库试用StrongArm设备的Geodis表示，这种追踪器可以通过识别需要额外指导的员工来补充现有的安全计划，同时还可以帮助其在运营中发现需要重新设计以减少受伤几率的地方。

工会和研究工作场所监控的研究人员担心，无论出于何种原因，那些开始收集员工数据的雇主将无法抗拒利用这些数据来对付他们。生产率跟踪已经在整个产业中广泛应用，如果员工的表现下降，他们可能会被解雇或受到惩罚。鉴于数据分析工具的不透明性，员工很难搞清楚雇主究竟能看到多少信息。

StrongArm说，它有大约30个客户，其中包括喜力啤酒(Heineken NV)和丰田汽车，它也在与有意降低员工补偿成本的保险公司建立合作。沃尔玛表示，他们正在8个配送中心测试StrongArm设备，但不打算在商店中使用。StrongArm表示，约有1.5万名员工佩戴了它的设备，其中大多数人每天都在使用。它预计，到明年年底，其日活跃用户将达到3.5万。

StrongArm承认其产品会引发工作场所监控方面的担忧，但它表示，其产品的设计初衷仅仅是为了提高安全性。它引用了其最近委托进行的一项研究称，佩戴其产品的用户的受伤概率下降了20%至50%。它说，它没有跟踪个人的生产力，它的产品没有被用来惩罚个别工人或反对工人索赔。

但是人体工程学跟踪并不是孤立发生的。Geodis还使用另一家公司生产的生产率跟踪软件，并以其他方式收集其运营数据。Geodis美洲公司首席运营官迈克·霍尼奥斯（Mike Honious）说，总有一天，公司可以将所有的这些数据整合成一个单一的系统，从而提高安全性和运营效率。

在StrongArm创始人看来肖恩·皮特森（Sean Petterson），大多数雇主对仓库和工厂里实际发生的事情缺乏了解，因而做出了不太理想的安全决策。经理们进行实地巡查时，只能纠正他们实际看到的问题，而员工在看到上司出现时，则往往会站直。皮特森认为，对每个人的身体活动进行全面的分析会为实施更合理的安全措施提供基础。

皮特森回忆说，在一个客户的工地上，StrongArm注意到仓库里有一个地方，工人们经常过度扭动他们的背部。该动作有着重伤风险。那里的员工站在传送带旁边，看着某些物品，然后把它们送到一组与传送带成90度角相交的滚轴上。StrongArm建议该公司将其改为45度角，并将滚轮换成动力传送带，这样工人们就不用自己推箱子了。那种有问题的动作立刻随之消失了。

StrongArm表示，它的大多数客户已经在通过其他产品收集生产率数据，因此，使用它的技术应该不会引起人们对监控的新担忧。

传统上，工会会检查使用监控技术的问题。但如今数据收集活动增加，加上集体谈判减少，工作场所的权力格局发生了改变。StrongArm表示，它在一些工厂与工会工人一起运作。皮特森拒绝透露他们的名字，但称工会一直支持他们。

有时，使用StrongArm产品的雇主会自己采取措施消除隐私担忧。

StrongArm目前的模型为客户提供了很大的自由度，客户拥有设备生成的数据。但皮特森表示，他将反对使用他的技术来惩罚员工，如果出现这种情况，他将考虑限制客户获取数据。