五万元能买什么？一台徕卡SL2全画幅无反相机

徕卡SL2终于在北京时间11月6日晚上正式发布了，将于2019年11月21日上市，售价为5995美元，约合人民币42000元左右。

诚如之前泄露的消息来看，徕卡SL2搭载了一块4700万像素全画幅传感器，能够提供14 bit的位深度以及最高可达ISO 50000的感光度，能在各种条件下拍摄出色的照片。此外，徕卡SL2还配备了一个浮动式感光元件，可以自动调节位置，以便快速有效地补偿相机抖动，大大提升手持摄影的成功率，甚至可以让非原厂镜头同样实现图像稳定。而基于这样的设计，徕卡SL2还提供了了高像素多重拍摄模式，通过拍摄8张图像生成一张1.87亿像素的照片。

另外，徕卡SL2是第一台使用全新Maestro III处理器的徕卡相机，通过焦平面快门的无损画质连拍可以达到每秒10帧的速度，使用电子快门则为每秒20帧，还提供了两个兼容UHS-II的SD卡槽，能够提供更快的数据存储速度。同时，徕卡SL2还配备了新的徕卡物距探测式自动对焦技术，包括人脸与人物（全身）识别在内的一系列对焦模式外，SL2的全新对焦系统可自动判断被摄对象是静止或运动中，并由此在运动追焦和静态对焦之间做出调整，进而准确且快速地捕捉到被拍摄物。

在视频功能方面，徕卡SL2也得到了全面提升，实现5K模式下最高每秒30帧拍摄，在4K模式下最高每秒60帧拍摄，而在全高清模式下，可以实现每秒180帧拍摄。当徕卡SL2切换进入电影模式后，ISO变成了ASA显示方式，快门速度以电影滚动快门的开口度数表示，光圈的f相对光圈值由T绝对光圈代替，将音频设备连接到徕卡SL2不再需要转接装置，相机现内置耳机和麦克风接口，也可通过HDMI与外部监视器连接。

外观方面，徕卡SL2延续了SL的造型，改进的机身设计以及更好的耐用性使其成为完美的拍摄搭档。徕卡SL2的IP54防尘防水认证代表了更高的密封性，以应对各种恶劣的天气及环境。新增长时间曝光时关闭降噪功能，为免持拍摄带来更多空间。

徕卡SL2不仅可以与所有SL系列镜头家族兼容、与TL系列镜头兼容，通过转接环也可与徕卡M、S和R等系列镜头相连。超过170种徕卡镜头，在任何摄影条件下都能提供心仪之选，L-Mount联盟更可让SL2摄影师通过使用适马或松下的L卡口镜头，拓展更多的可能性。

同样，徕卡SL2适用徕卡FOTOS应用程序，徕卡FOTOS通过Wi-Fi直接连接到相机（如设备支持，还可使用蓝牙），并保存注册详细信息，以便日后快捷方便地连接相机和程序。而从11月21日起，徕卡FOTOS 2.0版将会在iPad上推出多项新功能，带来全新的移动操作体验。

在如今这个时代，五万块钱能买点什么？不如来台徕卡全画幅无反相机SL2。