解谜获得上线时间，The Room系列新作《迷室：往逝》即将上线

《The Room》系列国内又译《未上锁的房间》是Fireproof Games开发的经典3D解谜游戏，已经发行了三部，因为精益求精的场景和机关设计受到玩家喜爱，也是iOS平台最出色的解谜游戏之一。

日前，官方宣布《The Room》第四部也就是最新一作《The Room: Old Sins》（中文正式定名《迷室：往逝》）即将登陆国内iOS和Android平台，由网易代理，并已经通过精心的本地化，将为玩家们带来更好的全中文体验。

不过，官方在公布游戏上线时间的时候故意藏了一手，玩家需要破解神秘人Null留下的系列谜题，才能揭晓最终日期。神秘人Null向玩家们提出4个要求：解开机关盒子上附加的封印；修复已无法正常工作的机器；破解神秘信件中隐藏的信息；找到箱中书里最深处的秘密。当玩家将这四件事完成，就是获知《迷室：往逝》上线时间之时。

「扮演」神秘人Null的也非泛泛之辈，而是此前打造过《谜宫·如意琳琅图籍》爆款级解谜作品游戏团队奥秘之家。如果想知道《迷室：往逝》的上线时间，就先开动脑筋来一场解谜吧。

新作《迷室：往逝》延续系列优点，继续带给玩家身临其境般的解谜体验。从游戏场景到机关设计都进行真实的3D建模，当然也拥有出色的音效。制作团队将维多利亚美学风格与场景、机关设计相结合，对细节反复雕琢，甚至对书籍封面、手提行李箱、墙壁上的灯等细微之处的设计也力图接近时代特性，将解谜游戏视觉体验提升到一个新的层次。进入游戏，无处不在的诡谲和古典的气息，玩家仿佛置身维多利亚时代。

相较前作，新作《迷室：往逝》剧情的展现形式有了革新性的突破，剧情对游戏内容的影响被大大加强了。玩家们在解开谜题过程中，能更直观地感觉到自己在推进剧情发展，体会到更强烈的沉浸感。