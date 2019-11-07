开源在经历了30年的发展之后，已经形成较为完善的商业模式，并成为众多巨头眼中的下一个增长点；同时，对于开源企业来说，若想获得持续且快速的发展，将开源技术与科技巨头现有业务相结合，将是一个不错的选择。

作为诸多开源项目的发起者，也是开源社区的重要贡献者和回馈者的腾讯的开源之路是如何实现从“自下而上”到“自上而下”的转变？除了追求开源的“隐性”价值之外，腾讯又如何实现开启开源的变现之路？日前，腾讯开源联盟主席堵俊平和腾讯技术委员会对外开源管理办公室执行总监许勇接受了媒体采访，并逐一揭晓这些答案。

腾讯开源联盟主席堵俊平（右）和腾讯技术委员会对外开源管理办公室执行总监许勇（左）

八年开源：从“自下而上”到“自上而下”

腾讯开源最早可以追溯到2011年从独立到协同开放，再到社区开放治理。一路走来，腾讯是秉持怎样的理念呢？

“腾讯的开源工作自然而然就随着腾讯战略的转变和发展应运而生。”腾讯技术委员会对外开源管理办公室执行总监许勇在接受采访时表示，“腾讯整个企业战略思路发生了改变，由以前相对封闭走向了开放合作，更强调伙伴、更强调和合作伙伴一起建立生态，一起去壮大发展。在技术上也发生了开放的转变，更强调技术的内部开放和外部开放。”

然而腾讯的开源之路并非一番风顺，在推动的过程中也面临不少的阻力。然而开源之势不可逆。腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾在今年也首次公开表示，腾讯将会通过内外部开源方式参与全球共同体的建设，并公布了开源的三步走路线图。

于是，腾讯开源的推动也实现了从“自下而上”到“自上而下”的彻底转变，打破部门壁垒，挖掘到更多开源“隐性”价值。

腾讯技术委员会对外开源管理办公室执行总监许勇

“从2011年开始推内部开源，那个时候开源的特点是自下而上，公司是鼓励我们工程师去做内部开源甚至去外部开源，但是没有强制要求大家。目前开源协同的整体推进会以自上而下的方式，抓一些重要或投入资源比较大的项目在内部去做这种开源协同。内部开源的主基调是以自上而下的方式去推动各个部门去做底层技术的技术协同，从而产生更大的价值。”

在谈到开源改变了腾讯什么这个话题时，许勇表示，目前如果下一个结论还为时尚早，但对腾讯技术研发上带来了潜移默化的变化。“开源其实是每个公司骨子里的执著追求，通过文化、社区的营造，让大家的认识逐步转变，现在通过良性的讨论。开源协同提出以来，由最初的抵抗，对意义价值质疑变成了统一。”

“视频在腾讯各个业务上都有应用。通过开源，我们节省了上亿的存储资源，把底层共性的大家一起做，大家可以致力于新领域的研究，这就是开源的隐性价值。我们还需要慢慢实践，才能可以看到更加明显。此外，内部开源文化也在向更好好的氛围和方向发展。”

许勇透露，“未来，我们会围绕腾讯整体发展战略，在微信小程序的生态、AI、物联网、云、大数据、游戏等方面去发力开源。腾讯以前开源更多是增加技术影响力，现在我们会更多跟业务和公司战略方面进行强绑定，并且和外部的基金会、社区共同发展，不光是腾讯自己能够从开源中获益，也能够让社区、让开发者得到收益，实现多赢。”

四大项目齐发：技术栈将更加开放

“开源给整个软件和互联网行业带来了巨大影响，在云计算时代，这种影响会更加明显，开源将推动行业协同发展，加速创新。”堵俊平表示：“腾讯一直是开源生态的坚定拥抱者和积极建设者，在内部开源协同战略推动下，腾讯所有技术栈将更加开放”。

腾讯开源联盟主席堵俊平

在Techo开发者大会上，腾讯正式对四大重点开源项目进行了联合发布，包括分布式消息中间件TubeMQ、基于最主流的OpenJDK8开发的Tencent Kona JDK、分布式HTAP数据库TBase，以及企业级容器平台TKEStack。截至目前，腾讯已经在Github上已经开源了86个项目，超过1000个贡献者参与了开源贡献，拥有超过25万个Star数，腾讯在Github全球公司贡献榜上排名前十。

据堵俊平介绍，腾讯从2009年开始开发自己的容器编排平台，到2013年已经在内部维护了上万台服务器，支撑腾讯多业务的平稳运行。当Docker和Kubernetes开源并成为事实标准后，腾讯将自己的内部平台切换到这两个项目上，并在公有云和私有云上为大量客户提供服务。

堵俊平透露，腾讯将相关经验和改进整合在一起，从而形成了TKEStack这一Kubernetes发行版。该平台面向离线业务、在线业务混部的业务场景，能够稳定地管理万级别的Kubernetes集群，并且提供全方位的资源管控，解决网络带宽控制、磁盘IO等难题。同时TKEStack还拥有腾讯创新的GPU虚拟化技术包括对GPU调度的改进。

除了把项目开源贡献，腾讯还是各大基金会的重要赞助商。目前，腾讯已经成为Apache基金会、Linux基金会以及Openstack基金会国际三大基金会的顶级白金赞助商，而这种顶级支持，在国内尚属首家。

永不止步：腾讯的开源变现之路

与其他企业开源相比，腾讯开源的差异性在哪里时？堵俊平表示，腾讯非常重视开源治理，原因基于两点。

第一点，腾讯对于开源的态度非常成熟，开源不是像其他公司开源出去大家赢得掌声就结束了。开源代码开放只是第一步，第二步是建立好的社区，第三步是通过这个好的社区进行技术挖掘。给生态上的各个企业带来一些回报，这是很长期的过程，不是一次代码开放就解决的。

第二点，腾讯是做社交起家的，很擅长于做人与人之间的连接，开源能够做成功和腾讯包容和沟通是离不开的，这就是为什么我们比较重视这一点。

虽然自2000年开源真正开始腾飞并取得了长足的进步到现在。但令人遗憾的是，对于如何从开源中变现，自上世纪80年代以来，似乎一直并没出现很好的答案。

在谈到如何寻找到开源变现的最佳路径时，徐勇表示，对于开源来讲，有很多跟业务紧密结合的方式，我们TStack和OpenStack的合作，基于开源架构发布解决方案等，就是结合很好的商业化的例子，能够为to B市场提供解决方案，实现营收。

同时，许勇透露，“我们现在也在尝试推动腾讯的开源项目成为基金会项目，社区壮大以后再向商业化方面发展。其实更多的开源项目，它可能直接从这个开源项目上收益不到什么，但是通过开源方式，能够对业务产生促进或者是拉动。”

“腾讯推出自研物联网轻量操作系统TencentOS tiny，通过对外开源聚集更多的开发者，能够使开发者基于这个开源项目做更多的嵌入式开发，从而把它的开源项目能够做大，慢慢的，它会对整体云业务带来很多的影响。它本身开源项目或许不能带来了直接的收益，但是对企业内部会产生商业化的帮助。”

徐勇总结道，“基本上腾讯项目在商业化方面走了三条路线：第一条，通过和基金会合作，在to B市场推出解决方案；第二条，自己开源项目组建生态，自己带项目； 第三条，对我们云业务或者是其他业务产生间接的帮助和影响。”