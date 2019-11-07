微信正式横跨五大卡组织，老外从此也用微信支付了

腾讯宣布正式与Visa、Mastercard、AmericanExpress、Discover Global Network（含Diners Club）、JCB五大国际卡组织达成一系列合作，这意味着腾讯微信能够支持境外开立的国际信用卡绑定微信支付，支持包括12306购票、滴滴出行、京东、携程等覆盖衣食住行的数十个商户消费。是的，无论Visa还是JCB，在国内买车票，电商购物都已经毫无压力。

此后外币信用卡支持功能将逐步完善，微信表示会在在监管指导下、在严格落实反洗钱相关政策基础上，将进一步有序放开更多使用场景。

2019年8月23日，国务院办公厅发布《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》，提及要提升入境旅游环境，完善入境游客移动支付解决方案，提升消费场所多语种服务水平，提高游客消费便利性。

2019年10月30日，中国人民银行上海总部发布的《关于促进金融科技发展支持上海建设金融科技中心的指导意见》指出，优化支付清算服务的应用场景，运用金融科技优化人民币国际化的金融基础设施，探索突破港澳台同胞及外籍用户应用第三方支付工具的障碍。

而此前，腾讯已落地了多项服务，包括微信支付支持境外用户绑定内地银行卡，覆盖银行多达128家。境外用户使用护照、港澳回乡证、台胞证、港澳居民居住证和台湾居民居住证中的任一证件开立储蓄卡及信用卡，绑定后即可使用微信支付进行线上、线下的多场景消费。

考虑到境外用户更多使用的是境外发行的国际信用卡，腾讯此次与五大国际卡组织携手合作，为境外用户提供更加便捷的移动支付体验，同时微信上使用Visa、Mastercard的场景也更为广泛，说不定未来某一天出国也真的不用再带实体信用卡了。