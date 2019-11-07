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联想第二财季营收948亿元，净利润14.2亿元同比增长20%

2019-11-7 13:39:00来源：网易科技作者：-责编：骑士评论：

11月7日消息，联想公布了截至2019年9月30日的19/20财年第二财季业绩。财报显示，季度营收948亿人民币；税前利润21.7亿人民币，同比增长达到45%。净利润实现14.2亿人民币，年同比增长达到20%。

具体来说，联想集团19/20财年第二季度，智能设备业务集团（IDG）整体利润率首次超过5%。联想智能设备业务集团的整体营收实现855亿人民币，同比增长2.8%，税前利润完成43亿人民币，税前利润率首次超过5%，达到5.1%。

联想移动业务集团（MBG）实现税前利润5810万人民币。在拉美市场，本季度激活量同比增长6.8%，营业额增长4%，利润增长3.2%。在北美市场，本季度设备激活量同比增长4.6%，营业额增长再次超越大市1.6%，利润率同比改善6.5%。

另外，联想透露，摩托罗拉品牌即将在11月14日全新发布革命性的手机产品。

联想数据中心业务集团（DCG）连续第9个季度实现利润改善，总体完成营收93亿人民币。在超大规模数据中心业务之外，联想DCG实现了13%的营收同比显著增长。

联想集团董事长兼CEO杨元庆表示：“二季度，我们非常高兴地看到联想的增长动能持续加速，证明我们的智能化变革战略方向正确清晰，执行坚定有力。”

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关键词：联想

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