电子烟线上禁售令发布一周，闲鱼、转转和淘宝等平台仍在售电子烟

11月7日消息，在电子烟线上发布一周之后，凤凰网科技查询发现，在闲鱼、转转等二手交易平台，以及淘宝上仍然发现可以在售的电子烟产品。虽然这些平台对诸如“电子烟”、“悦刻”关键词进行了屏蔽，但通过其他关键词仍然可以搜索到相应产品。

以闲鱼为例，作为阿里巴巴旗下二手交易平台，根据官方公布的数据，闲鱼上用户已经超过2亿。凤凰网科技在闲鱼上以“电子烟”、“烟”、“悦刻”等关键词进行搜索，发现相关关键词已经被屏蔽。

但是如果将搜索关键词设置为“小野”、“雪加”、“福禄”、“罗永浩”、“灵犀”、“电子雾化”等，都可以搜索到相对应的电子烟产品，并且仍然处于可购买状态。

闲鱼在客户条款中表示，为了更好配合国家有关部门对电子烟的监管要求，平台从11月7日起下架电子烟相关商品，禁止电子烟相关商品的销售和投放广告。闲鱼客服对凤凰网科技表示，闲鱼已经禁止电子烟产品的发布，不过客服建议到淘宝平台购买。其解释是“闲鱼平台为二手交易平台,和淘宝平台是有性质上的不同。”

而在淘宝平台上，搜索关键词如果设置为“电子烟”、“悦刻”等关键词，也无法搜索到相关商品。但是如果用其他关键词，诸如“小野”、“罗永浩电子”、“陈冠希电子”等关键词，则依然可以搜到相应品牌的电子烟产品，甚至还有相关品牌的官方旗舰店，比如灵犀、福禄等。

淘宝客服对此的解释和闲鱼一致，为了更好配合国家有关部门对电子烟的监管要求，平台从11月7日起下架电子烟相关商品，禁止电子烟相关商品的销售和投放广告。

国家市场监管总局和国家烟草专卖局在11月1日联合发文要求，各类市场主体不得向未成年人销售电子烟，敦促电商平台及时关闭电子烟店铺，并将电子烟产品及时下架。

而在另外一个二手交易平台转转上，也可以通过一些关键词搜索到电子烟产品，但是数量显然不及闲鱼。

凤凰网科技发现，除了“电子烟”关键词外，“雪加”、“小野”等关键词均无法在转转上搜索到电子烟产品，但是如果用“悦刻”、“电子雾化”等关键词，出现的结果中也包含电子烟产品。