马云香港创业基金增加对生物科技投资

网易科技讯11月7日消息，据港媒《南华早报》报道，阿里巴巴香港创业者基金是阿里巴巴创始人马云创立的，规模为1.31亿美元。这只基金已向20多家初创企业投资3500万美元，其中包括总部位于香港的基因检测公司Prenetics，其似乎要在生物科技领域继续复制人工智能初创企业商汤科技和金融科技公司WeLab的成功。

该基金计划增加对香港生物科技初创企业的投资，这些企业可能会成为下一个独角兽，从而将基金投资重点从金融科技和人工智能领域扩展开来。

▲图示：阿里巴巴香港创业者基金执行董事周骆美琪

“我们已经遇到了很多不错的生物技术，问题是这些技术是否具有开创性，”基金执行董事周骆美琪表示。“由于生物技术并不是阿里巴巴的核心竞争力，我们希望能与该领域专家合作找到一些共同投资的机会。”

周骆美琪指出，该基金由阿里巴巴集团前主席马云为支持香港和台湾企业家而创立，自2015年11月成立以来已经向20多家香港公司投资了3500万美元。而且该基金会与其他专门从事生物技术投资的风险投资基金都有合作关系。

该基金已投资了总部位于香港的Prenetics和pharmacogenomics，前者提供癌症筛查的基因检测解决方案，后者提供有关个人基因图谱如何影响其对药物反应的信息。Prenetics的客户包括保诚保险、友邦保险、汇丰保险和FWD等知名保险公司。

该基金由专注于中国和东南亚市场的风险投资管理公司戈壁创投（Gobi Partners）运营和管理，其关键方向是支持生物技术、金融科技、人工智能和智慧城市四个领域，这也是香港为提振经济而确定的主要领域。

▲图示：商汤科技的人工智能科技展示

周骆美琪说，香港在人工智能和金融科技领域有着丰富的人才资源，其指出在相关领域已经有两家价值超过10亿美元的独角兽企业。特别是基金所投资的商汤科技价值75亿美元，也吸引到了日本软银等其他投资者。

该基金将主要集中于A轮和B轮融资的早期公司，周骆美琪说这是香港初创企业中资金缺口最大的地方。

“除了资本，我们给初创企业带来的还有成为阿里巴巴生态系统一部分的机会，这样它们才能继续发展业务。”

周骆美琪以Pickupp为例，这是一个提供按需当日送达服务的物流平台。自基金投资公司以来，Pickupp与阿里巴巴控股的东南亚地区最大电子商务公司Lazada有合作机会。

戈壁创投管理合伙人朱璘表示，大湾区为香港科技公司在金融科技和人工智能领域提供了巨大的机遇。

朱璘说：“我不认为香港在专业服务方面的优势可以轻易被取代。”