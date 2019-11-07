不必依靠美国，任正非：预计美国不会将华为从实体清单上除名

华为心声社区消息，11月6日华为任正非接受了华尔街日报的采访，任正非表示：

我自始至终没有研究中美贸易战，也没有关注这方面的新闻

华为不是贸易战的一个因素，因为“我们在美国几乎没有业务，跟美国没有冲突”

我们预计美国不会将华为从实体清单上除名

深圳——华为公司总裁任正非称华盛顿的打击对华为没有影响。没有美国，华为也能生存下来。

中国电信巨头华为还没有收到任何来自美国公司对其5G技术基础知识产权的的购买意向。在美国的业务受阻多年后，华为今年早些时候提出了这样一个变通方案：把5G授权给美国公司。他表示，该提议仍然有效。

现年75岁的华为创始人任正非先生在接受《华尔街日报》采访时就诸多话题表达了自己的见解。面对特朗普政府近期的打击行动，任正非拒不低头，另一方面却赞扬了美国的创业精神。

他表示“没有美国，华为也能生存下来”。他还说：“我自始至终没有研究中美贸易战，也没有关注这方面的新闻。”

任正非说，华为不是贸易战的一个因素，因为“我们在美国几乎没有业务”。他还表示，“跟美国没有冲突”，并欢迎特朗普现在或卸任后访问华为。

“我们当然会热烈欢迎他。”

今年5月，美国将华为列入美国商务部的“实体清单”，许多美国供应商因此不得与华为有商业往来。华为是全球最大的网络设备制造商、第二大智能手机供应商，同时也成为了贸易战的核心问题，北京方面坚持将暂缓执行禁令作为达成贸易协议的前提条件。

华为去年从美国供应商采购了价值110亿美元的技术，其中包括谷歌母公司Alphabet和微软的软件，以及一系列制造商的芯片。华为已经开始寻找替代资源，同时也在开发自己的芯片和软件。

华为高管表示，该公司在没有任何美国技术的情况下，正在以每月5000台基站的速度快速构建其5G网络产品组合。

“我们预计美国不会将华为从实体清单上除名。”任正非说，“他们还不如把我们永远放在清单上，因为没有美国我们也不会有问题。”

不过，华为高管表示该公司仍在向美国公司购买技术。法律专家说，美国公司在海外工厂生产的芯片通常不受美国实体清单的限制。因此，芯片制造商英特尔、高通以及其他几家美国公司已经恢复了对华为的销售。

华为公司战略部总裁张文林在采访中表示，目前华为对美国技术的采购量只有早前的七八成。

美国政府在过去一年中多次打击华为，包括把华为视为安全威胁而将其列入黑名单。美国官员敦促盟国将华为排除在其5G网络之外。去年12月，加拿大当局应美国的要求在温哥华逮捕了任正非的女儿、华为CFO孟晚舟。

尽管如此，华为仍然继续在全球签署更多的5G合同。与此同时，虽然无法确定是否可以继续使用谷歌的安卓操作系统，华为手机的销量仍然一路上升。任正非原先估计，今明两年，华为将因被列入黑名单而损失300亿美元。但华为公司表示，2019年前九个月的营收增长达24%。