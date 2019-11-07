准备好钱包吧！华为Mate 30 RS保时捷设计10日正式开售

IT之家11月7日消息 华为 Mate 30 RS 保时捷设计（12GB+512GB）5G版将于11月10日10:08开售，有需求的小伙伴要提前做好准备：点此购买。

• 京东京享红包，每天领3次：点此领取

外观设计上，背部为大面积的奢华真皮皮质，中间则是玻璃材质，身正面为 6.53英寸FHD+ 分辨率（2400x1176） OLED 屏幕，DCI-P3 HDR 广色域显示，支持 IP68 级防尘抗水，采用超曲面OLED环幕屏，提供玄黑和瑞红两种配色。

搭载全新一代7nm制程麒麟 990 5G 处理器，支持5G双模SA/NSA，5G/4G智能双卡。创新姿态感应器，配合微核NPU，实现AI隔空操控，上下挥手滑动浏览页面，凌空一抓即可截取屏幕。

内置 4500mAh 容量电池，配备 AI 智能节电技术，支持40W有线超级快充，27W无线超级快充。

后置4000万像素电影摄像头（超广角，f/1.8光圈）+4000万像素超感光摄像头(广角，f/1.6光圈，支持OIS)+800万像素长焦摄像头（f/2.4光圈，支持OIS）+3D深感摄像头，支持自动对焦，同时后置双LED闪光灯；前置摄像头3200万像素，f/2.0光圈，支持固定焦距。

• 京东京享红包，每天领3次：点此领取

• 京东双11预售会场：点此前往

• 京东双11超级百亿补贴主会场：点此前往

【广告】