11个苹果iPhone 11 Pro摄影技巧，助你拍大片

三，常常是一个重要的数字。对于今年的iPhone而言同样如此，因为从今年的iPhone 11 Pro系列开始，iPhone正式迈入了「三摄时代」。那套从2016年的iPhone 7 Plus沿袭下来的「广角镜头+长焦镜头」正式升级为「广角镜头+长焦镜头+超广角镜头」，苹果将其称之为「Pro级摄像头系统」。

无论iPhone 11 Pro还是iPhone 11都拥有1200万超广⻆摄像头，在120°视角四倍的取景范围下，全景拍照的高度是原来的2倍，大大拓宽了手机拍照的构图空间。在记录壮阔的⻛景、高大的建筑，或身处在狭小空间时，超广角镜头往往能发挥更大的作用。

但对于普通用户而言，超广角镜头由于其特殊的光学性质和成像风格，相比普通广角镜头和长焦镜头可能跟难掌握一些。

最近两位专业iPhone摄影师使用iPhone 11 Pro走遍全国十一座城市，在使用iPhone 11 Pro记录不同城市的日与夜以外，他们还带来了十一个iPhone拍摄技巧，如果你还在如何使用iPhone拍出「大片」的问题中踌躇的话，不妨看看他们给出的建议。

1.超广角可以获得的不仅是更多的画面内容，而是另一种观看方式。

Tips：

1）注意避开拍摄主体周围的杂乱物体；

2）边缘位置避开直线条；

3）画面四周位置主体可以被拉长，拍人物时可以拍出大长腿；

4）光线不充足时超广角的画质会有降低。

2.智能HDR不仅可以用于大逆光场景，更适用于日常拍摄的方方面，建议大家在相机设置中常开此功能。

Tips：大部分场景可以举起相机直接按快门，如果遇到光比很大且很复杂的拍摄场景时，点击画面各亮度区域，选择曝光平衡最佳的结果。

3. Deep Fusion让照片富有细节

Tips:：

1）检查哪个镜头拍的；

2）光照条件官方说10-600lux；

3）不能开启人像模式；

4）不能打开超取景框图片（设置中需要关闭）。

4.开启Livephoto拍摄，上滑图片选择“长曝光”效果。该功能会记录按下快门前后各1.5s的内容。

Tips：按下快门前后都要拿稳手机（开启功能后不要着急拍，按下快门后不要着急移动手机。

5.夜景模式不仅是将画面拍的更亮。在光线较暗时夜景模式会自动开启，改善亮度的同时颜色也得以保留，更会改善更多画面细节，对于城市中的常见题材来说，曝光时长从1s-7s不等。

Tips：

1）1s等短时间曝光不会对画面亮度产生非常大的影响却能改善细节和画质；

2）超过4s的曝光时间需要把手机端稳（比如：双手拿手机并把胳膊贴近身体），否则容易拍模糊，更长时间建议在脚架上完成；

3）如果拍摄时界面中出现局部过曝情况，可以尝试点击该区域测光后拍摄。

6. iOS13强大的图片编辑功能。滤镜配合调整选项可以很好的润色图片，甚至拯救一张废片。

Tips：

1）如果滤镜效果太强，可以降低滤镜浓度；

2）对比度有去雾霾效果但同时也会影响饱和度和亮度；

3）鲜明度是影响画面细节的高效工具，正向调整可以平衡光比，负向调整增大反差。

7.全景模式，「广」的与众不同。全景模式可以拍摄更广更多的画面但与超广角是不同的，体现在图片比例以及透视，二者无法相互替代。

Tips：

1）不仅可以横向接片也可竖向；

2）接片前锁定曝光和对焦，不会出现亮度断层；

3）在弱光环境下接片，角度移动要缓慢，增大成功率。

8.开启网格，照片和视频都能拍好看。

Tips：

1）建筑边缘与网格线平行，可以把建筑拍竖直。

2）同时查看左右两条线，可以确保画面不倾斜。

3）将主体放置在构图线以及构图线的交汇点拍出摄影感构图。

9. iOS 13新增的高调单色光模式会把虚化部分以纯白色来填充，从而获得背景全白的照片，画面不仅更干净，还有棚拍的高级感。

Tips：

1）拍摄时开启高调单色光模式，而不是拍完后调整。

2）轻微移动或等待可以获得主体和背景更完美的单色光照片。

3）主体与背景颜色不能特别接近。有一定反差可以获得完美图片。

10.追焦拍摄，拍出动感照片。

Tips：

1）夜晚时拍摄；

2）关闭夜景模式；

3）跟随移动物体移动的同时按下快门；

4）选择背景灯光丰富的场景容易出效果。

11. 4K视频，让你的视频变Pro。

Tips：

1）视频拍摄应选择画面变化丰富的场景进行拍摄，会更有趣味性；

2）建议长按画面锁定曝光，防止画面内容变化影响整段视频曝光；

3）暗光环境下选择低帧率可以获得更好的画质。

摄影师简介：

张雨（Eric Zhang），摄影师、建筑师、创意人，曾作为建筑师生活工作于英国多年，使用iPhone拍摄的照片曾被用于Apple全球发布会，Apple长期合作摄影师，OPPO公司Reno以及Find X系列旗舰机型全球发布会样片师，尼康（亚洲）官网特别推荐摄影师，徕卡相机全球摄影学院特邀摄影师，目前是多个国际品牌指定合作的自由摄影师。

赵华鹏（Jamie Zhao），风光摄影师、生活方式摄影师，对iPhone摄影有较多探索。2018年IPPA年度摄影师第二名，Getty Images (US)签约摄影师，2018年500px视觉中国年度摄影师，2015年新浪微博年度风光摄影十佳。