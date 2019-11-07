若无苹果47亿美元专利许可费，高通2019财年营收将同比下滑

11月7日消息，据国外媒体报道，苹果与高通之间因专利授权费而起的法律大战，持续了726天之后在今年4月16日以和解告终，两家公司签署了新的专利授权协议和芯片供应协议，高通随后也收到了苹果高达47亿美元的专利许可费。

而高通的财报显示，如果没有苹果47亿美元的专利许可费，他们在2019年的营收，同比将有明显下滑。

高通在当地时间周三披露了2019财年第四财季及全年的业绩，财报显示在美国通用会计准则下，高通在截至9月29日的2019财年营收243亿美元，较上一财年同期的226亿美元增加17亿美元，同比增长7%。

但在非美国通用会计准则下，高通2019财年的营收为194亿美元，较上一财年同期的226亿美元减少32亿美元，同比下滑14%。

高通2019在美国通用会计准则和非美国通用会计准则下49亿美元的营收差额，就包括了来自苹果的47亿美元专利许可费。

高通在财报中也披露，由于同苹果达成和解，他们在2019财年的第三财季收到了苹果47亿美元的专利许可费，这一部分他们没有计入到非美国通用会计准则下的业绩中。

若没有苹果47亿美元的专利授权费，高通2019财年的营收就将降至196亿美元，较2018财年同期的226亿美元减少30亿美元，同比下滑13.3%。

当然同苹果和解的收益不只是47亿美元的专利许可费，在同苹果和解之后，高通第四财季还收到了来自苹果及其代工商的专利授权费。