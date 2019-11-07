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NASA发现超热系外行星，表面温度赶超太阳

2019-11-7 17:18:07来源：网易科技作者：过客责编：孤城评论：

外星行星又名系外行星，泛指太阳系外的所有行星。多年来，美国宇航局（NASA）一直对广阔的宇宙做着不厌其烦的搜索和确认，为的就是找到第二颗“地球”以及可能存在的任何外星文明。

截止到11月6日，美国宇航局已经发现了8757颗系外行星，其中4084颗外星行星已经得到确认，4673颗尚待确认。在探索的过程中，科学家们总会有各种各样令人惊叹的发现。

近日，美国宇航局喷气推进实验室公布了一颗恐怖外星行星惊人细节。这颗名为开普勒70b是一颗围绕着B型亚矮星开普勒70旋转的系外行星。它也是2017年年中发现的最热系外行星，表面温度达到了几千开氏度。

美国宇航局在一篇微博中写道:“开普勒-70b（又名KOI-55）很可能是另一个地狱，它的平均温度比太阳表面（约5770摄氏度）还热。它曾经有木星那么大，但死亡恒星的摧残以及自身的蒸发，导致它如今的体积甚至比地球还小。它的表面温度大约为12000华氏度（约6800摄氏度），是目前我们发现的最热行星之一。”

HD 189733 b是美国宇航局发现的另一颗系外行星，距离太阳系约64.5光年，位于狐狸座星座中。这颗行星围绕HD 189733 A恒星运行，它是在2005年10月5日被发现的，当时法国的天文学家观察到这颗行星出现了凌日现象。

美国宇航局在另一篇微博中写道:“这颗遥远的蓝色星球可能看起来像一个友好的天堂，但不要上当，那里的天气是致命的。这颗行星的钴蓝色色彩源于它朦胧的大气层。星球表面咆哮的暴风以5400英里每小时（约2公里每秒）的速度将云层吹走，形成了一个令人反感的螺旋。这颗星球会让人体验什么是千刀万剐。”

美国宇航局称，我们的太阳系之外，在数十亿颗恒星和围绕它们运行的系外行星之间，潜伏着另一种银河系。那是一个更加危险的空间，只有精密的太空望远镜和成像技术才能揭开真相的地方，对于我们来说是一个等待探索的恐怖地方。

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关键词：NASA行星

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