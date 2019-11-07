加拿大博士研究“记忆操纵”，忘记痛苦记忆的药物已进行测试

在许多科幻题材作品中，人们可以删除某些方面的记忆。而对于那些在现实中经历了创伤事件后患有“适应障碍”的人来说，这种幻想可能正逐渐成为现实。

加拿大麦吉尔大学的阿兰·布鲁奈特博士（Alain Brunet）正在进行记忆操纵研究，他希望能借此开发出帮助忘记痛苦记忆的药物。这种药丸正在60名伤心者身上进行测试。

使用名为普萘洛尔（propranolol）的降压药，志愿者们被要求回想痛苦的记忆，方法是阅读他们自己所写的、关于与恋人分手的详细描述，然后被问及他们的个人感受。

他们在普萘洛尔的影响下进行了四到六次这样的实验，目的是通过阻止突触的改变来避免重新激活记忆，以降低记忆的强度，从而逐渐忘却那段记忆。

布鲁奈特博士认为，普萘洛尔可以减轻与记忆相关的情感痛苦，并且可以在事件发生后的任何时候服用。

普萘洛尔是一种β受体阻滞剂，最初用于治疗心脏和循环系统疾病，包括震颤和高血压，也被用于减轻焦虑症状，如心跳加速或出汗。它以大脑中的β-肾上腺素能受体为靶点，这些受体有助于创建强烈的情感记忆。

科学家认为，这种药物可能通过抑制形成突触变化所需的蛋白质，将情绪从记忆中剥离。普萘洛尔被认为可以阻止大脑中的蛋白质以以前的方式重新储存记忆，这意味着记忆的某些细节丢失了。

波士顿大学神经学家史蒂夫·拉米雷斯(Steve Ramirez)声称，“记忆是动态的”，每次你“打开”一个记忆，你就会有效地按下“另存为”，就像它是个Word文件一样，你可能会在不知不觉中保存任何更改，直到下次你回想起这个记忆。

伦理问题也引起了人们的关注，即这项技术可以让多少种类型的记忆被忘却？是否应该允许人们忘记他们可能需要从中吸取教训的记忆？