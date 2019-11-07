90后男子自学技术开设淫秽色情网站牟利4万元，已被起诉

IT之家11月7日消息 据洪雅公安官微消息，嫌打工辛苦赚钱慢，梦想来“快钱”，洪雅“90后”男子汪某便自学开设淫秽色情网站牟利。11月5日，洪雅警方通报称，26岁的汪某因涉嫌传播淫秽物品牟利罪，被移送起诉。

据洪雅县公安局网情大队民警介绍，2019年8月，网监民警在工作中截获“XX少妇”、“XX自拍”两个网站，该网站存在大量淫秽色情内容并视频获得了上千万次的点击量。在掌握情况后，洪雅警方立即着手收集固定证据，经专业部门鉴定，确认该网站涉嫌传播淫秽色情内容的视频多达14000多部。民警调取了该网站的相关信息，锁定了该网站的实际运营人汪某。

民警迅速赶赴犯罪嫌疑人汪某所在的槽渔滩镇，将正在家中经营淫秽网站的汪某控制，并起获汪某架设网站使用的电脑。

据了解，犯罪嫌疑人汪某从小因故失去左眼，后安装“义眼”视物，初中肄业的汪某实际只有小学学历，学业不顺的他早早投入到社会洪流中跌宕，但工作一直都不顺利。偶然的机会，汪某在QQ群里得知开办网站可以“足不出户挣钱”时，利欲熏心的汪某开始自学网站架构技术，但很快以失败告终，因觉得“独眼”自卑而不愿意打工的汪某，在网友的建议下，萌生了开办黄色网站挣钱的念头。

据民警介绍，涉事的“xx少妇”、“xx自拍”两个黄色网站的主要盈利方式为“广告收入”以及“会员充值”，会员充值以后，汪某视充值金额不同，开放不同权限的会员下载、云盘链接以方便下载淫秽视频。截止汪某落网，其收入已达4万余元。

汪某对自己开设黄色网站牟利的犯罪行为供认不讳，目前，汪某已被移送起诉。