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马云谈支付宝微信竞争：蚂蚁最应该感谢的就是微信

2019-11-7 18:25:37来源：新浪科技作者：-责编：嗜橙评论：

11月7日下午消息，2019云锋基金全球投资者大会6日在深圳举行。时隔两年，马云、虞锋这两位云锋基金的联合创始人再次展开思想对话。

“复杂的时代依然会有很多出色的公司起来，但你首先要有判断复杂的能力。你看到这条蛇是毒蛇，你不会被它咬，你不会傻到去玩玩它，对不对？”被问到对未来5-10年的判断，马云展现出一向的乐观。坐在他身旁的虞锋补充道：“做企业的人永远是革命乐观主义者。”

谈到支付宝与微信之间的竞争，马云表示，“蚂蚁和支付宝最应该感谢的就是微信，为什么感谢微信？如果你要打拳击，一定要和一个高手打。正因为竞争激烈，让我们练就了一身武功。”

“微信能够做成今天这么大规模，腾讯是一家了不起的公司。在中国我们两家公司展开各种各样的竞争，使得阿里越来越强盛，腾讯越来越强盛，我们比的是未来的战略、人才体系、对组织的思考和对未来世界的判断。”在马云看来，大家互相的交流和学习很好，没有这些市场上的竞争者，一家企业是不可能获得成功的。

“没有微信这样的逼迫，蚂蚁的人就会睡懒觉。由于有微信这样的公司，我就可以退休。”马云表示，“我对互联网整个竞争局势来看，我还是对我的团队充满信心，因为他们年轻，他们需要有人鞭策，他们需要优秀顶级的对手，所以像微信这样的公司，我是觉得对蚂蚁是一个巨大的福报。”

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关键词：马云支付宝微信

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